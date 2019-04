Oto Vans no es una persona fácil, y él mismo lo sabe. Sin embargo, para todos aquellos que no estén metidos en el mundo de los influencers, la belleza y el petardeo patrio, puede costar identificarle. No hay más que echar un vistazo a sus redes sociales y a su canal de YouTube para ver, en los comentarios, que es una persona que levanta tantas pasiones como críticas y odio, y es que el propio Oto no se anda con medias tintas: no tiene filtro, y eso, en muchas ocasiones, le ha jugado una mala pasada. De hecho, sus polémicas a veces sobre salen más que sus logros, pero ha encontrado en Supervivientes la vía para resarcirse con la sociedad y tratar de mostrarse como persona, y no como personaje. ¿Aprovechará la oportunidad?

Tomicic (su verdadero apellido: es de ascendencia croata) se dio a conocer rápido por su lengua viperina y sus comentarios sin filtro, aunque su verdadera pasión era (y es) el maquillaje, y él pretendía darse a conocer por sus looks. En sus vídeos se ríe de la normalidad, se autodenomina "circa" y se jacta de la heteronormatividad con su personalidad histriónica. Es, en palabras llanas, una intensa de manual, y lo ha sabido explotar... pero ni siquiera él sabe cómo va a reaccionar en la isla cuando se vea en condiciones extremas: "El hambre espero que no me pase malas pasadas, ni joder a nadie con mi malestar ni mi mala hostia", avisa en MTMad.

"Al hambre creo que me voy a acostumbrar porque tengo que vivir con ello, y si otros han podido, yo también. El tema de comer guarrerías sé que lo voy a echar de menos, y pescar... pescar no me importa en absoluto, pero tener que matar al pez y quitarle el anzuelo sabiendo que aún está vivo y que le puedo hacer daño...", cuenta... pero todo eso queda en un segundo plano cuando desvela su mayor miedo: "Me da terror que se me olvide cómo ponerme una pestaña o pintarme una ceja. Pánico. El tema del makeup está relacionado con practicar, practicar y practicar. Y el no poder abrir una paleta de sombras y no verme en un espejo me va a dar un por culo...", señala.

Al menos, se está preparando y ya tiene la ropa preparada y físicamente ya está listo: "Sé que mis condiciones físicas, por naturaleza, son bastante buenas. Con esto sé que van a ser mucho mejores, porque yo soy una persona súper competitiva. Espero hacer las pruebas físicas bien, y las mentales... voy a estar un poco jodida, porque soy un poco tonta. Pero mira, chica: se intenta y ya está". Al menos lo dice él y no nosotros...