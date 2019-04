La convivencia entre los colaboradores de 'Sálvame' en la casa de Guadalix nos ha dejado más de un rato para nuestra memoria, como el de ver a todos con un ampliador bucal colocado, con el que no podían hablar muy bien, contestar a preguntas de cultura general. Los concursantes participaron por parejas Belén Ro y Anabel Pantoja, Víctor Sandoval y Lydia Lozano y Antonio Montero y Rafa Mora. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? ¿Cuáles son los cinco sentidos? ¿Cuál es la lengua oficial de China? Son algunas de las preguntas a las que se sometieron en parejas que dejaron algunas perlas divertidas en las que destacó el acierto de una de las parejas que sorprendió a los demás.

Telecinco

Con cierta lentitud Anabel Pantoja y Belén Ro arrancaron el concurso con los cinco sentidos, aunque poco más y el olfato se lo pierden. Seguidamente, Lydia Lozano y Víctor Sandoval dieron la campanada. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo humano?, preguntaba Gustavo González, también con el aparato colocado en la boca. En ese momento, Víctor Sandoval comenzó una disertación sobre que cada uno tenía los órganos más grandes o más pequeños dependiendo de cómo fuera la persona, porque claro, el propio Víctor no tendrá los órganos del mismo tamaño que Pau Gasol, por ejemplo. Pues no, más tarde el propio Antonio Montero respondía su pregunta: ¡la piel! Luego Sandoval aseguró que el océano más tranquilo era el Índico, olvidándose del Pacífico.

Después llegó el turno de Antonio Montero y Rafa Mora que acertaron casi todas sus preguntas, a excepción del idioma oficial de China, el chino, que, Montero lo confundió con el más hablado, el mandarín. Y su turno dejó una de las perlas más divertidas: "Si tengo 5 peces y se me ahogan 3, ¿cuántos me quedan?", intentaba decir Gustavo que, con el aparato no atinaba a decir la P, "¿tengo 5 heces? ¿Cacas?", preguntaba Antonio que no entendía nada hasta que ya pudieron desfibrar que se trataba de "pececillos", los cuales, como dijo Antonio, no se ahogan.

Telecinco

Antonio Montero y Rafa Mora finalmente empataron con Belén Ro y Anabel Pantoja y se jugaron el desempate a una pregunta de eliminación, ¿cuántos corazones tienen los pulpos? Ninguno de los cuatro sabía la respuesta y después de que Antonio les quisiera dejar sin corazón a los pobres animales, tuvo la suerte de ser el primero en decir, a boleo, la respuesta correcta, tres, sentenciando a su pareja como los más listos. Aunque lo que está claro es que más que cultura general, lo que tuvieron fue suerte.