Antonio Tejado salda sus cuentas pendientes con Candela y demuestra su amor por Ylenia

El debate final de ‘GH Dúo’ permitió que los concursantes abordaran los episodios más destacados del reality. Como era de esperar, Antonio Tejado y Candela Acevedo se vieron obligados a hablar de sus continuas broncas dentro de la casa, una tensa situación que fue una constante durante las primeras semanas de concurso. Al ver una recopilación de sus idas y venidas, Antonio Tejado tomó la palabra para expresar su opinión y entonar el mea culpa. “Ha sido muy difícil, la verdad. Yo puedo ser muy pesado y muy obstinado en determinadas situaciones, es una cosa que va en mi personalidad”, confesó el sobrino de María del Monte.

“Ha sido una relación de tres años con muchos problemas y lo que es el encierro tampoco ayuda nada. Si a eso le añades lo pesado que yo soy, pues es lógico que haya cometido errores”, añadió. “Tenía que haberles dado más espacio a las cosas y a lo mejor hubiera sido todo mucho más relajado… A día de hoy he aprendido de mis errores y en lo que haya podido equivocarme, le pido disculpas. Ya está, no tengo nada más que decir”.

Telecinco

Y la verdad que se tomó al pie de la letra eso de que no tenía nada más que decir. Jordi González le preguntó a Candela si aceptaba el perdón de su expareja. “Me gustaría saber por qué me pide perdón. No sé concretamente por lo que lo dice”, dijo la enfermera. “Ha sido una opinión generalizada. Esto ya no me importa y lo abordo por deferencia al programa. No voy a entrar en ninguna conversación contigo”, replicó Antonio.

“Es muy bonito el argumento de decir que se arrepiente, pero, realmente, dentro de la casa se comportó mal”, recordó Candela, quien, pese a que intentó que Tejado le diera algunas explicaciones, no consiguió que este diera su brazo a torcer. “Yo todo lo que tenía que decir ya lo he dicho. No tengo nada más que decir”, reiteró el aludido. “No es capaz de reconocer que mintió… ¿Por qué me convences para entrar en este reality si luego te ibas a comportar como lo has hecho en la casa?”, le preguntó Candela. Antonio, dispuesto a zanjar el asunto, sentenció: “Como decía mi abuela, Jordi, agua pasada no mueve molinos”.

Telecinco

Y es que el ‘agua nueva’ de Antonio no es otra que Ylenia. Tras romper con Candela y tontear con María Jesús, a su salida de la casa de ‘GH Dúo’, el colaborador de ‘Sálvame’ ha encontrado el amor en otra de sus compañeras de encierro. Tanto es así que, cuando Jordi González dio por concluida la gala, los concursantes se levantaron de sus asientos y se pusieron a bailar por el plató. Momento que la nueva parejita, que había estado sentada el uno enfrente del otro durante todo el programa, aprovechó para fundirse en un apasionado beso. ¡Qué bonito es el amor! ¿Les durará mucho?