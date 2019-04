¡Polémicas y polémicas! Ni en una convivencia de 72 horas los colaboradores de 'Sálvame' pueden evitar enzarzarse en críticas, broncas y polémicas entre ellos. Esta vez el causante ha sido Gustavo González, como no, quien ha despertado en el nuevo día de concurso con una idea clara en la cabeza: no quiere el maletín de 6.000€ si gana la edición. Claro, sus compañeros al oírlo se han dividido: unos le admiran, otros le cuestionan y otros piensan que la situación es muy infantil. Sea como fuere, Gustavo no se separa de las polémicas ni encerrado en una casa.

Telecinco

Gustavo ha amanecido con una idea clara: rechazará el maletín si gana. ¿Y por qué? Porque no considera que su propia actitud haya sido buena en el marco de la convivencia. A Gustavo no le gustó cómo reaccionó con María Lapiedra en la cocina y la bronca que protagonizaron, por eso ha decidido dar un paso a un lado y ofrecer ese dinero a otro compañero. "Considero que metí la pata y me equivoqué", ha asegurado a sus compañeros de casa mientras estaban todos juntos en el baño. Claro, la noticia ya avisamos que no ha sentado bien a todos porque Rafa Mora y Belén Ro creen que es una estrategia para ganar jugando la baza del papel de víctima algo que, aunque le ven favorito, aseguran que no le va a funcionar.

Telecinco

Sin embargo, Gustavo ha tenido un fuerte aliado en la casa, Víctor Sandoval, quien asegura que hace bien en dar más oportunidades a sus compañeros. Un detalle es que Víctor tiene graves problemas económicos y le vendría mejor que a nadie ese dinero. ¿Será cierto que opina que su gesto es admirable o simplemente mira por sus posibilidades de ganar? Finalmente, ante tanto revuelo, Gustavo ha desistido de la idea ya que, renunciar a la posibilidad de ganar supondría renunciar también a concursar e irse a casa, algo que le supondría una penalización. ¿Qué le habrá llevado a pensar en esta opción?