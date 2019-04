Omar Montes es uno de los concursantes confirmados de la nueva edición de 'Supervivientes', a tan sólo unos días de su partida a Honduras le preguntamos cómo se lleva con su "ex suegra" Isabel Pantoja que es otra de las concursantes. El joven, con ese frescor y naturalidad que tanto le caracterizan, no ha tenido reparos en hablar de su relación con la famosa tonadillera que se ha convertido en una de las estrellas del reality de Telecinco. El de 'Pan Benito' ha dicho que Isabel Pantoja para él es como su tía, pues "ya sabéis que Kiko Rivera para mí es como un hermano". Recordemos que, la relación con el trapero y el dj se remonta a años atrás, mucho antes de que Omar encontrase el amor en Chabelita.

"Isabel Pantoja me abrió las puertas de su casa nada más yo llegar a Cantora", ha confesado el joven por lo tanto cree que es muy difícil que la nomine, por no decir que sería algo imposible. "Yo no la puedo nominar por la sencilla razón de que hace el gazpacho muy rico y la última vez que estuve en su casa me bebí tres litros", ha confesado el joven diciendo que en ese momento ocultó a la tonadillera que había sido él el culpable de que no quedase gota de gazpacho el día de su cumpleaños.

Sobre si ha hablado o no con Isabel Pantoja, Omar Montes no se ha querido mojar. "De eso no voy a hablar", decía el joven con una sonrisa pícara, dando a entender que sí habían mantenido algún tipo de conversación.

Sobre si cree que él le gusta más a Isabel Pantoja como novio de Chabelita que Asraf Beno, el joven lo tiene claro. "Eso es así, sino cuando venga a ella se lo preguntas que no tiene reparos en decir la verdad. Lo bueno que tiene Isabel Pantoja es que no tiene pelos en la lengua".