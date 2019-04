Chelo García Cortés por fin ha visto cumplido su sueño. La colaboradora de 'Sálvame', por fin, podrá ir a 'Supervivientes' después de años de lucha, Chelo ha conseguido hacerse un hueco en el reality de supervivencia que este año promete ser un éxito de audiencias debido a la participación de Isabel Pantoja. Este Jueves Santo , la colaboradora de televisión se enfrenta a su último programa en 'Sálvame' antes de poner rumbo a Honduras. Chelo Gª Cortés dice adiós a 'Sálvame', es su último programa antes de saltar del helicóptero en Playa Uva, la colaboradora ha tenido que entrenarse para su aventura en 'Supervivientes', hacer frente a las críticas... y ha contado, una noticia bomba, algo que ya ha sucedido, ha hablado con Isabel Pantoja, con quien se reencontrará en el reality tras un largo distanciamiento, pero ¿qué se han dicho?

Isabel Pantoja y Chelo García Cortés fueron grandes amigas hasta que Chabelita se convirtió en motivo de discordia entre ellas hasta tal punto de distanciarlas por completo: primero porque Chelo dejó a la niña sola con su novio en su casa y luego porque, años después, le dedicó un descalificativo en directo. Desde entonces han tenido algún acercamiento pero no han vuelto a ser amigas. Un hecho que hace que su encuentro en ‘Supervivientes’ sea muy esperado… Sin embargo, ya se ha producido un primer contacto. Según ha contado Chelo en su último ‘Sálvame’ antes de poner rumbo a Honduras, ya han hablado. En concreto, han intercambiado unos mensajes: “Nos hemos deseado suerte”, confesaba la periodista. Nadie entendía que no hayan hablado telefónicamente pero Chelo ha aclarado que los mensajes no eran distantes sino “de dos personas que se aprecian”. No sabemos cómo será ese reencuentro, pero seguro que las que fueran amigas, dejan atrás los rencores y retoman en esas dos grandes amigas que fueron antaño.

'Supervivientes', un sueño cumplido para Chelo

Desde 2014, Chelo Gª Cortés ha estado en la quinielas para participar en ‘Supervivientes’, hasta una ganadora llegó a prestarse para ayudarla a hacer la maleta. Se puso todas las vacunas pero tuvo que ver los saltos del helicóptero desde su casa. Años después volvió a sonar su nombre y el año pasado hasta se montó una concentración en la plaza de Callao a su favor, pero tampoco fue posible. Sin embargo, esta vez ya es oficial, ha conseguido su sueño: será concursante de ‘Supervivientes’. La colaboradora de 'Sálvame' se ha emocionado mucho al recordar todos sus intentos por entrar en el reality de supervivencia.