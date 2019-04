Evitar que cualquier cosa se filtre antes de tiempo es clave para el factor sorpresa de un reality, y esta vez 'Supervivientes' lo ha conseguido: el ritmo del goteo de la lista de concursantes lo ha ido marcando Mediaset, y aunque muchos de los participantes los hemos ido acertando antes, lo cierto es que la confirmación venía con los anuncios que iba haciendo Telecinco prácticamente cada día. Sin embargo, a pesar de que aún no están todos los concursantes confirmados, ya se les ha podido ver en el aeropuerto de Madrid-Barajas para poner rumbo a la aventura, y aunque la emoción de verles a todos juntos al fin podía con nosotros, no pudimos evitar preguntarnos lo siguiente: ¿dónde estaban Chelo García Cortés y Mónica Hoyos?

Pues bien, la cosa era que no es que fueran un poco rezagadas, se les hubieran pegado las sábanas o se hubieran arrepentido a última hora: ir, iban, pero el avión despegó y ellas ni estaban ni se les esperaba... hasta este lunes, cuando iban las dos juntas ¡de camino a Honduras!

Los rumores no terminaban de cuajar, pero al parecer, todo viene por la decisión de la productora para que ni Mónica se viera con Carlos Lozano ni Chelo con Isabel Pantoja antes de la gala inicial. Aunque a priori puede parecer una chorrada, no lo es tanto: la enemistad que une a las respectivas parejas es de sobra conocida por todos, y ese momento en el que se reencuentren en la isla, donde no tendrán escapatoria y no sabemos si se amarán o se arrancarán los pelos, será impagable... Y como testigo Lara Álvarez, como presentadora.

Eso sí, a ellos parece que no les importa compartir protagonismo en la isla: todos han coincidido en que van a Honduras con muchas ganas, ilusión y fuerza, y nadie se ha acordado del mal rollito que une a unos y otros. Veremos lo que pasa cuando empiecen los primeros roces propios de la convivencia unidos a los fantasmas del pasado... ¡que tiemble el Caribe entero!

Chelo se va a Honduras algo tensa por dejar a su mujer, Marta, sola ante el peligro de defenderla durante el concurso, pero Mónica está de lo más 'relaxed': pocos días antes se la pudo ver por Madrid disfrutando de unas compras de última hora y saltándose la dieta en una hamburguesería. Dí que sí, Moni, ¡que lo del comer se va a acabar en breve!

