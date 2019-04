Los concursantes de la nueva edición de 'Supervivientes' ya están preparados para comenzar su nueva aventura en la isla a la que los organizadores de Telecinco les llevarán en un par de semanas. El concurso en el que los famosos tienen que demostrar sus dotes de supervivencia y compañerismo está ya listo para arrancar y Carlos Lozano ha sido uno de los que ha llegado para comenzar su preparación y hacer equipo junto a sus compañeros, entre los que se encuentra su ex Mónica Hoyos, quien ha salido más tarde hacia Honduras.

Gtres

En el Aeropuerto de Madrid Barajas, Carlos Lozano se ha mostrado ya preparado para poder arrancar su aventura: "Preparadísimo y con muchas ganas. Estoy muy contento, haciendo todos ya equipo y con fuerza", contestaba rápidamente a la reportera quien no ha tardado en preguntarle por su ex y el reencuentro que tendrán ambos en la isla. "Estás muy graciosa", bromeaba el presentador murmurando después un "Mónica, sí..." y cambiando de tema rápidamente. Se ve que el reencuentro no ha sido del todo agradable...

Durante su camino por el aeropuerto, el presentador coincidió con Isabel Pantoja, otra de las concursantes del reallity y con quien tendrá que competir para alcanzar su objetivo: estar cuanto más tiempo mejor en la isla y llegar a la final. "Ganar espero que sí, a la final por lo menos y si gano mejor", aseguraba siendo realista pues no es uno de los favoritos para alcanzar el premio final.

Además de la cantante y su ex, Carlos Lozano estará junto a Omar Montes, las Azúcar Moreno -Toñi y Encarna Salazar- Chelo García-Cortés, Lydia Santos, Violeta Mangriñán o Colate. "Estamos ya todos hablando. Nos conocemos muchos pero ya sabes lo que es la isla: habrá cosas buenas y muy malas también", afirmaba el presentador. Y es que nos podemos esperar cualquier cosa de este nutrido reparto de celebrities entre los que pueden saltar chispas de un momento a otro.