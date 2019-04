Participar en 'Supervivientes' es toda una aventura que uno recordará el resto de su vida, pero no sólo eso: el reality más duro de la tele también te lleva al límite en todos los sentidos (sobre todo físico y mental), por lo que es una buena manera de retarse y autodemostrarse que uno es más fuerte de lo que cree. La nueva edición está a punto de empezar, y los 16 concursantes (17 en total, pero las Azúcar Moreno concursan como uno solo) ya se encuentran en Honduras a las espera de que este 25 de abril el concurso dé el pistoletazo de salida... aunque ya hay un concursante que va a despuntar, y no lo decimos nosotros, sino él mismo...

Se llama Albert Álvarez, y muchos ya le conocerán por su paso por 'MYHYV'. Sin embargo, esa es sólo una pequeña parte de su currículum, porque el de Manresa tiene otros atributos que le van a llevar muy lejos en el programa (y, quién sabe, incluso ganar): es campeón de España de salto de pértiga, y su forma física es excepcional: "Sin duda, creo que soy el que tiene más aptitudes físicas de 'Supervivientes': soy atleta profesional. La parte física es en la que más confío de mi cuerpo, así que no tengo ningún miedo a las pruebas físicas", señala en su vídeo de presentación para MTMad.

Además, dice ser muy competitivo... hasta límite inhumanos: "es un problema, porque cuando quiero ganar puedo llegar a hacerme hasta daño por conseguirlo".

Vale, las pruebas de fuerza y resistencia las tendrá chupadas... pero ¿y el aguante bajo el agua? "No hace falta que os diga que tengo una capacidad pulmonar espectacular. Llevo haciendo deporte toda la vida, así que no me hace falta prepararme para la apnea como otros concursantes. Ya lo veréis vosotros mismos. Yo vengo preparado de serie, no necesito entrenarme", señala. Así nos gusta, ¡naturalidad ante todo!

Aunque parezca que no, MYHYV le ha servido para mucho, y lo que ha aprendido también le valdrá en la isla, donde la parte emocional puede jugar muy malas pasadas: "Gracias a MYHYV aprendí a controlar y lidiar con mis emociones. Fue un aprendizaje, y creo que me va a servir en Supervivientes". Sin embargo, con el único sentimiento que no se ha encontrado todavía es con el hambre voraz: "Nunca he tenido hambre de la de verdad, así que no sé cómo voy a actuar. Igual sale de dentro de mi interior una rata de cloaca, el ser más inmundo del planeta... y me como gusanos o le pego un bocado a un concursante... no sé", adelanta.

Eso sí, Albert también tiene su parte sensible, y si hay alguna chica guapa que se deje querer... también nos dará grandes momentos: "Espero que en la isla también haya mujeres bonitas, porque yo soy un oso amoroso, y cuando me dan cariño funciono mucho mejor. Espero que haya chicas que me cuiden mucho y a las que poder regalar un pescado". Vamos, que va a ser el concursante 10. Atentos...