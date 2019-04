La vida en convivencia es muy dura. Eso lo sabe cualquier matrimonio que intenta mantener viva la llama de la pasión, un estudiante con sus compañeros de piso y hasta cualquier persona con sus hermanos: los roces son la tónica general del día a día por muy pequeños que sean... y eso que no suelen ser muchas personas. Pues imaginaos ahora conviviendo con otras 16. Eso es lo que están viviendo los concursantes de 'Supervivientes' estos días en Honduras para conocerse un poco más... pero algunos han decidido pasar de conocerse a arrastrarse de los pelos, y sí, ya tenemos los primeros momentos de tensión en la isla caribeña de la mano de la extronista Violeta Mangriñán y Carlos Lozano, dos de las personalidades más fuertes.

Y mira que apostábamos más por un rifirrafe entre Carlos y Mónica, pero ha sido la valenciana la que le ha sacado de sus casillas. Al parecer, durante un almuerzo, entre Isabel, Oto y Violeta comentaban que Chelo había asegurado que iba a ser la ganadora, y a Violeta no se le ocurrió otra cosa que decir "jolín, pues para que gane ella... qué mierda. A ver si ganamos algún joven y lo aprovechamos más".

Carlos, que tenía la parabólica puesta, no se calló y arremetió contra Violeta... y se vino la mundial: "Te tengo calada desde el primer día que te vi", le dijo él. "¿Pero qué estás hablando? No estoy diciendo nada de ti", apostillaba ella. La conversación subía de tono mientras algunos compañeros, como Isabel Pantoja, trataban de poner calma, pero no sirvió para nada: "Una de dos: o no está bien, o quería show. Yo no le voy a dirigir la palabra, porque yo, si algo no soy, es hipócrita ni falsa. Ya le he visto la cara a ese tío: conmigo tiene la cruz", senteciaba Violeta después. ¡Cómo está el patio!

Y si ya tenemos el drama montado en la isla, en España la cosa tampoco está tranquila: Violeta también le ha echado el ojo a otros compañeros: para ella, Albert Álvarez y Fabio Colloricchio son "el pibón number one y el pibón number two", dijo respectivamente, pero no quiso contestar a la pregunta que le hizo el italiano sobre si le gustaba alguien de sus compañeros... ¡y ella acaba de volver con Julen!

El pobre Julen veía las imágenes desde MYHYV con la cara descompuesta, y si bien es cierto que la Mangriñán aún no ha hecho nada con nadie, el tonteo es evidente...