Si hay algo que estamos esperando como agua de mayo es a Isabel Pantoja en Supervivientes. La tonadillera, tras varios años de ostracismo autoimpuesto, ha recuperado las riendas de su vida y ha pasado de un encierro en Cantora a la vuelta a la televisión por todo lo alto: con un reality, y de supervivencia nada menos. Este jueves 25 de abril, la veremos saltando de un helicóptero para dar comienzo a su aventura como ya hicieran su hijo, Kiko Rivera, en 2011; su sobrina, Anabel Pantoja, en 2014 y su hija, Chabelita, en 2015. De esta forma, sabremos si comparten más que parentesco... porque ¿a qué salto se parecerá el de la Panto?

Al mar Caribe ya se han tirado desde un helicóptero casi todos sus familiares (¡y hasta la niñera!), y ya sólo faltaba ella, pero cabe destacar que Isabel es ya una mujer de 62 años y es evidente que no tiene la misma gracia para tirarse de un helicóptero que cualquiera de sus herederos. Sin duda, uno de los más 'salaos' que recordamos es el de Kiko, que, muerto de miedo, y sentado al lado de Sonia Monroy y Tatiana Delgado, bromeó con agarrarse a ellas si no flotaba. ¿Lo mejor? Se enganchó con el cámara y acabó cayendo a plomo en una especia de 'bomba' sin control. ¡Vaya leche! Eso sí, se lo dedicó a su madre, a su prima Anabel... y al pollo 'a la Pantoja' que tanto echaría de menos.

Por la isla pasó después Anabel Pantoja. Por aquel entonces la 'sobrinísima' no eran tan famosa como hoy, pero pudimos conocerla un poco más gracias al programa... sobre todo en plató, porque concursando duró 2 semanas escasas (las más largas y angustiosas para ella, por cierto). "Va para toda la gente que quiero, porque es la que me quiere; por mi familia; por mis dos sobrinos, que es lo mejor que me ha pasado en la vida; por mi madre", dijo Anabel antes de saltar... después de varios amagos llenos de nervios.

Y con Isa es donde se ven las diferencias en la familia Pantoja, porque la hija de la tonadillera se lo dedicó a su madre con un bonito 'te quiero, mamá', se santiguó... ¡y pa'bajo! Eso es echarle un par de narices. Además, conoció a Christopher Mateo (ganador de la edición), con el que tuvo una breve relación más tarde...

¿Y tú a qué salto crees que se parecerá más el de Isabel Pantoja?