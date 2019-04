¡Pobre Chelo! La colaboradora de 'Sálvame' no gana para disgustos desde que saliera a la luz que se marchaba a Honduras para participar en 'Supervivientes': si tras el anuncio salió a la luz que se iba para tapar varios agujeros con el dinero que gane en el concurso, las informaciones sobre su situación económica no hacían más que empezar: después se supo que debe a Hacienda más de 1 millón de euros. Sus compañeros se le echaron encima por deber tanto dinero y tratar de mantener un alto tren de vida que no le correspondía, y ahora, con todos enfurruñados, ¡Chelo se ha ido con un mosqueo de tres pares de narices!

Imágenes cedidas por la productora

Al parecer, cada vez que un compañero de 'Sálvame' va a un concurso, los compañeros le organizan una fiesta de despedida, como a Mila cuando se fue a la isla, pero a Chelo no le han dicho ni 'hasta luego': "A Mila le hicimos una fiesta sorpresa antes de ir a Honduras y me han contado que Chelo está un poco dolida porque con ella no lo hemos hecho", contaba Lydia Lozano en directo en 'Sálvame'.

Telecinco.es

Además de este feo, Chelo tampoco ha recibido un gran apoyo por parte de sus compañeros, así que esta marcha ha sido bastante agridulce. Por si fuera poco, la colaboradora se ha ido preocupada por dejar a su mujer, Marta, sola 'ante el peligro' de sus compañeros, y también tendrá que convivir en la isla con alguien que no la soporta: la mismísima Isabel Pantoja. ¿Cómo será ese reencuentro? En unas pocas horas lo descubriremos... y prevemos que habrá tensión.