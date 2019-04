‘Supervivientes 2019’ se presenta muy emocionante. Además de por lo granjeado de su reparto, también por las diferentes relaciones (actuales y pasadas) que hay entre los concursantes, ¡y las futuras! Y es que esto no ha hecho más que empezar y ya tenemos a la primera pareja a la vista: Fabio y Violeta. El argentino ya ha dejado claro que quiere lío con la ex tronista y lo tiene muy decidido. Antes de saltar del avión ambos se quedaron hablando confiando en que la dirección del programa les pusiera juntos en el mismo equipo: "Es muy importante estar con personas con las que te sientas a gusto", confesaba Violeta a su "pibón numer two".

Telecinco

Ya en Honduras, en las conversaciones previas a aterrizar en la isla, Fabio y Violeta demostraban que habían hecho muy buenas migas. Todo el rato juntos, los dos jóvenes confabulaban sobre los futuros equipos que haría la dirección del programa: "¿Tienes miedo de que no nos pongan juntos", preguntaba Fabio con esos ojos que indicaban que era algo más que simple curiosidad lo que rondaba detrás de la pregunta. "Si no nos ponen juntos lo voy a pasar muy mal", confesaba Violeta finalmente. "A mi me sirven, los abrazos, cosas lindas...", decía el argentino demostrando sus dotes de conquistador.

Telecinco

¡Hasta ha habido masaje! La parejita estaba disfrutando del agua y Violeta no ha dudado en darle un pequeño masaje a Fabio que parecía que le estaba gustando, hasta que la joven decidió parar y limitarse a abrazar a su compañero. Ambos disfrutan del tiempo juntos y tienen muy buen rollo y eso se nota, incluso cuando se pican. "Me voy a coger un hotel en Madrid y conoceré la ciudad durante un mes. Voy a llamar a Omar y a todos...", decía Fabio lo que a Violeta no le sentó muy bien porque no la nombró. "¿Quieres que te llame a vos también? Está bien, sino nos peleamos en el reallity...", matizó el argentino dejando muy claras sus intenciones: puede sentir lo que sea en estos momentos, pero el concurso es el concurso y teniendo en cuenta cómo ha empezado Violeta, parece fácil que tenga problemas con cualquiera. ¿Cómo terminará esta historia que no ha hecho más que empezar? ¿Cómo estará sentando esto a Julen después de su reconciliación? Habrá que seguir atentos a lo que ocurre en Honduras.