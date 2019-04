Jorge Javier Vázquez se ha visto obligado a mediar en el nuevo enfado entre Kiko Rivera y Chabelita. Nada más comenzar la gala inaugural de ‘Supervivientes 2019’, el presentador decidió darle un abrazo al hijo mayor de Isabel Pantoja, puesto que no había podido felicitarle en persona por haber llegado tan lejos a su paso por ‘GH Dúo’. “Tengo que decirte, porque no pude decírtelo en directo, me encantó tu concurso y me encanta el nuevo Kiko Rivera”, confesó Jorge Javier. En ese momento, cuando enfocaron la cara de su hermana, se pudo ver que no estaba especialmente contenta con la situación… ¿A qué se debía esa cara de descompuesta?

Telecinco

El presentador, que no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad de ejercer de mediador, les preguntó abiertamente qué les pasaba. Pese a que Isa quiso intentó quitarle hierro al asunto y aseguró que no pasaba nada, Kiko no dudó en mostrar su enfado. “No me ha hecho nada que no se pueda arreglar. Simplemente, a veces toma decisiones que no son las correctas”, explicó. Acto seguido, el catalán le animó a levantarse y acercarse a hablar con su hermana.

“Estoy molesto porque ha hecho comentarios sobre mi mujer que creo que son desafortunados. Ella debe de entender que, aunque ella siempre ha sido mi debilidad, mi mujer es mi vida. Debería de respetar eso”, le recriminó. “Estoy igual de sorprendida que tú porque no sabía que le habían molestado esos comentarios. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse y cuando hago las cosas mal pido perdón. En ningún me he metido con Irene. A mí me cae muy bien”, replicó Chabelita.

Telecinco

En ese momento, Jorge Javier recordó que, durante su estancia en la casa de ‘GH Dúo’, Irene siempre había hablado de su cuñada con un cariño tremendo. Isa explicó que tan solo había habido una cosa de la esposa de su hermano que no le había gustado, lo que provocó que dijera en una revista que “en un futuro me tendría que aguantar igual que yo la aguanto a ella. Yo nunca he hablado de alguna relación de mi hermano”.

Al ver que las cosas eran muy fáciles de arreglar, el presentador les preguntó si volvían a ser hermanos. “¡Hermanos siempre vamos a ser! Yo siempre voy a querer a mi hermana hasta el día que me muera… Yo siempre la excusaba por la edad, pero eso ya no lo puedo hacer”, dijo Kiko, algo en lo que Jorge le dio la razón. Para terminar, los dos hermanos se dieron un beso para firmar la paz.