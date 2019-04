“No parece que tenga muchas ganas de ver a Carlos. Está haciendo ejercicios de hiperventilación antes de verlo… ¡A lo mejor no sabe que es Carlos Lozano el que está en la orilla!”, comentó Jorge Javier al ver el poco entusiasmo que, tras su salto desde el helicóptero, le ponía Mónica Hoyos para llegar a la orilla. Y es que, en los primeros minutos de la gala inaugural de ‘Supervivientes 2019’, se produjo el esperado reencuentro entre Carlos Lozano y Mónica Hoyos, la mediática expareja que de un tiempo a esta parte no ha hecho más que tirarse los trastos a la cabeza. El presentador, al ver la estampa desde la orilla, se refirió a su ex como la ‘señora’ y apuntó que creía que era Oto Vans el que se le acercaba... ¿Se avecinaban duelo de pullitas? Efectivamente.

Telecinco

Aunque intentaron mantener las formas y tener un trato cordial, se notaba que ninguno de los dos estaba especialmente cómodo con la situación, sobre todo Carlos Lozano, quien no dejaba de moverse de manera nerviosa. Antes de salir del agua, Mónica se capuzó para, según ella, ponerse mona para él. Además, se quejó de que a ella la habían dejado mucho más lejos de la orilla que a su ex. Tras darse la mano, hicieran ver como si no se conocieran de nada. “Un placer, encantada”, llegó a decir la azafata. ¿Tal vez no se acuerdan de que tienen una hija en común?

Por esos derroteros siguió la conversación, preguntándole Mónica que de dónde venía y si le apetecía tomarse una cervecita. “Ya no bebo, ni salgo y hace que no fumo un montón”, replicó el presentador, unas palabras que hicieron descojonarse a Hoyos. “Venga, ¡que quiten la cámara oculta!”, apuntó muerta de la risa. A su vez, le preguntó por su pelo, que lo llevaba tapado tras haberse sometido a una operación de injertos capilares. “Si aguanto tres meses, ya me verás con melena”, prometió Lozano.

Telecinco

En ese momento, entró Jorge Javier para saber qué sentía Mónica al ver a su rival televisivo. ¿Su respuesta? Destacar que tenía un ‘moquito’ en la nariz. “¡Qué bien encontrarse con una mujer tan agradable!”, comentó Jorge. “Le he dicho que está muy bien. Le viene muy bien lo del pañuelo. Me he presentado, porque soy una nueva concursante. Espero que nos llevemos superbién y que consiga toda la comida para que yo pueda comer”, reflexionó Mónica. Tras anunciar los dos que están solteros, Mónica se dispuso a hacerle a Carlos una prueba de compatibilidad, llegando a interesarse por saber si su compañero duerme desnudo. ¿Qué querría decir con eso? ¿Acaso le estaría tirando los trastos?