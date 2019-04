Los integrantes de ‘Playa de los Señores’ llegaron a su localización radiantes de felicidad. Omar Montes, Aneth Acosta, Lidia Santos, Loly Álvarez y Colate Vallejo-Nágera, liderados por Albert Álvarez, estaban eufóricos al saber que pasarían los primeros días de convivencia en un sitio repleto de comodidades, contando incluso con algo de comida, lo que hace que la búsqueda de víveres no sea un problema lo suficientemente importante como para generar las primeras tensiones. Pese a todo, nada más llegar, Montes se dispuso a cazar su primer cangrejo, logrando su objetivo con éxito. “He sido el primero en cazar. ¡Soy un colonizador!”, exclamó el cantante.

Un buen rollo generalizado que se ve ensombrecido cuando los supervivientes hablan de Colate. Pese a que Albert es el líder del grupo, el ex de Paulina Rubio parece haberse autoproclamado en una suerte de cabecilla, intentando imponer sus normas y queriendo demostrar siempre sus habilidades de supervivencia. “¿Sabes por qué te he elegido? Cada uno de los que he elegido me aporta algo como persona. Creo que eres súper válido, una persona con conocimientos. Eso es lo que necesitamos en el equipo”, le confesó Albert durante un baño en el mar. “Entonces has elegido bien”, replicó un ‘modesto’ Colate.

En la primera noche en la isla, el empresario propuso hacer una reunión para tratar un tema de ‘urgente necesidad’. “¿De qué demonios quieres que hablemos?”, se preguntó el extronista de ‘MYHYV’. “Es la primera noche y está claro que todos lo que queremos es dormir para levantarnos mañana cuanto antes y organizarnos”, fue la aportación de Colate a la reunión. Al día siguiente, mientras Vallejo-Nágera les daba la chapa acerca de la importancia de administrar bien la comida, Omar y Albert, en tono jocoso, aprovecharon para tildarlo de “legionario” y “GEO”.

Algo que parece no sentar nada bien a Albert es que Colate acapare las gafas de buceo para pescar. “Lleva una hora y media ahí. Igual hay que rotar, ¿no?”, se lamentó delante de Aneth. “Ya, pero está tras un pulpo”, le informó la amiga de Chabelita. “Hoy nos hemos dividido el tiempo de buceo con las gafas de manera bastante desastrosa. Somos muy cabezones. Tenemos que organizarnos un poquito mejor porque si no al final va a haber malentendidos”, advertía después el viceversa en el confesionario.

Tan solo hay que fijarse en las nominaciones del pasado domingo para darse cuenta de que Colate no solo levanta desconfianza en el bando de los chicos. De hecho, Aneth, Lidia y Loly fueron las encargadas de darle sus puntos y subirlo a la palestra de nominados. Aneth nominó al empresario poniendo sobre la mesa su falta de paciencia. Lidia destacó que “Es la persona con la que menos afinidad he tenido. En ciertas cosas, es muy estricto”. Por su parte, Loly denunció la falta de empatía de su compañero. ¿Creéis que Colate será el primer expulsado?

Por lo pronto, este martes, durante el estreno de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’, uno de los cuatro nominados (Loly, Colate, Violeta y Jonathan), el más votado por el público para salvarse, saldrá de la lista y quedará liberado de la primera expulsión. Esta gala, que supone el debut de Carlos Sobera como presentador del reality, arrancará en el access prime time de Telecinco (22:00h.) y continuará su emisión en Cuatro desde las 22:45h.