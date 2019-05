La discusión entre Isabel Pantoja y Carlos Lozano en pleno directo del debate de ‘Supervivientes’ ha provocado un auténtico cisma entre los integrantes del equipo que habita en ‘Playa Pirata’. Y es que todos y cada uno de ellos, tanto directa como indirectamente, se han visto salpicados por la movida. El hecho de que Toñi y Encarna Salazar no se metieran a defender a la tonadillera, tomando durante la discusión una actitud pasiva y viendo cómo se desarrollaba el conflicto sin tan siquiera decir esta boca es mía, ha provocado que Isabel se fíe cada vez menos de la lealtad de las integrantes de las ‘Azúcar Moreno’.

Telecinco

Tanto es así, que cuando fueron a consolarla, se encontraron con una Isabel muy dolida con sus respectivos silencios. “Yo hubiera saltado y te hubiera defendido con tres pares de pantalones”, le recriminó a Toñi, quien explicó que no quisieron meterse debido a que la historia no iba con ellas. “Yo con este señor no puedo seguir así”, se lamentaba la cantante mientras lloraba. “Yo con esto no puedo vivir”, sentenció.

La acusación de la matriarca del clan Pantoja provocó un notable mosqueo entre las Azúcar Moreno, especialmente en Toñi, quien se ha atrevido a hacerle un auténtico ‘trajecito’ a su compañera de profesión. “Blanco y en botella. Lo tengo más claro que el agua. Si estos quieren hacer un show, que lo hagan”, dijo la cantante ante la presencia de su hermana. “Ahora ni me dirige la palabra. Me parece una estúpida. ¿Qué le habré hecho yo?”.

Telecinco

“Es una soberbia, no me gusta. Habla ella y se tiene que callar la gente. Aquí es una más. Yo no quiero gente con mal karma en mi vida. Si bailas a su son es maravillosa, hasta que no lo haces…”, continuó exponiendo cada vez más molesta. “Aquí no hay divas, hay personas. Me ha decepcionado muchísimo. Me parece una persona muy altiva y muy soberbia. Hay que darle siempre la razón y no me da la gana. Está muy mal acostumbrada. Aquí todos somos iguales. Aquí hay personas, no divas. Aquí mi prima se cree la reina de Saba”. Cuando Chelo se acercó a hablar con ellas, Toñi se lamentó de que Isabel está muy mal acostumbrada, algo en lo que la periodista le dio la razón. ¿Qué pensará Pantoja cuando vea el próximo jueves lo que han dicho de ella? Todo parece indicar que se avecina una ‘guerra de folclóricas’…