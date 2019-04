Kiko Hernández no es el colaborador más diplomático de 'Sálvame' ni el más hermético, eso está claro. Ahora, acaba de destapar que Mónica Hoyos quiso "sobornarle" a cambio de hablar bien de ella en su paso por 'Supervivientes'. Y en esta vez ha aprovechado para unir a dos personas con un solo comentario. Todo ha empezado cuando Carlota Corredera se disponía a hacer su habitual conexión con Honduras donde Lara Álvarez le cuenta cómo se encuentran los concursantes. Pero cuando se disponía a hablar con Lara la dirección le explica que no, que quien está al otro lado de la televisión es otra persona: ¡Rafa Mora! Vestido con un bañador de shorts, una peluca rubia y un collar de flores hacia las veces de presentadora del reality.

Telecinco

Rafa comenzaba la conexión hablando del rifi rafe que tuvo con Isabel Pantoja meses atrás y la impresión que le dio cuando la tuvo que ver enfadada: "Isabel impone", decía cuando una voz desde plató le interrumpía, era Kiko Hernández haciendo de las suyas. "Hay que cuidarse más que tienes más tetas que Lidia", aseguraba. Un comentario que Rafa se tomaba bien e incluso reía pero que no sentaba igual a todos los compañeros de plató. Se refería a Lidia Santos, concursante curvy de 'Supervivientes'.

"¿Te atreverías a ponerte en bañador igual que Rafa para que podamos comparar?", le decía Carlota Corredera a su compañero que rápidamente se negaba aunque empezaba a mostrarse de lateral para demostrar su línea: "Es más cuerpo escombro que cuerpo avispa, pero siempre cuidando mi alimentación y de forma sana", reconocía aunque seguía insistiendo en que Rafa había perdido forma.

Telecinco

Para ayudarle a arreglar el desaguisado, Carlota Corredera intentaba echarle una mano. "Ahora es cuando tienes que decir 'vivan las curvys'", le decía la presentadora a lo que el colaborador se negaba en redondo. "Te digo una cosa, Lydia será modelo curvy pero es el cuerpo más bonito que he visto en la isla", confesaba su tocaya desde plató lo que seguía sin convencer a Kiko, "pues para ti", le decía entre dientes. Está claro que Kiko no va a reconocer que los cuerpos no son siempre esculturales y que el volumen no está reñido con lo sexy y la perfección.