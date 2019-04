Colate no es que haya tenido el mejor de los recibimientos en la isla, eso es verdad, pero no le faltan apoyos. El carácter del empresario ha hecho surgir los primeros problemas entre los miembros de su equipo que le acusan de falta de empatía, impaciencia y ganas de dirigir el cotarro. Claro, teniendo en cuenta que ya hay un líder de grupo, Albert Álvarez, que Colate se haya autoproclamado el organizador de todo no es que haya sentado muy bien. Así que las primeras horas de convivencia han sido complicadas dentro pero fuera las cosas cambian ya que Vallejo-Nájera ha encontrado de aliado a un inesperado amigo.

Se trata de Poty, el famoso bailarín al que conocimos por 'OT' primero y 'Mira quien baila' después, quien ha querido mandarle apoyo a su amigo a través de su cuenta de Instagram mostrando algunas de las fotografías que han compartido en los últimos años. "Te mando esta foto para recordarte, que cuando vuelvas GANADOR de Supervivientes!!! Lo celebraremos como tenemos previsto", escribía el coreógrafo quien le mandaba ánimos para enfrentar el resto de su aventura en la isla. Hasta ahora, Poty era íntimo amigo de David Bustamante, pero tras la ruptura entre el cantante y Paula la relación no es tan fluida como antes.

En esta celebración que anunciaba Poty, Colate no estará solo junto al bailarín sino que también estarán el productor Miguel Sierralta, Manuel Quijano, el manager Etienne Management, el deportista Toñejo Rodríguez y gente de Vigo Porté, un campeonato de baile al que no ha podido acudir por su estancia en el concurso de Mediaset. El propio Toñejo respondía al mensaje de Poty confiando en las habilidades del ex de Paulina Rubio: "Estoy seguro que el bueno de Nico va a dar mucho juego y va a ganar!!".



El apoyo de Poty a su amigo no ha dejado indiferentes a sus seguidores que han alabado la iniciativa del coreógrafo. Además, hay quien ha achacado la rápida nominación del empresario a envidias: "Qué mala es la envidia y que injusta su nominación. Es el único que sabe de supervivencia y podría ayudar a muchos y sin embargo lo quieren fuera. Espero se salve", escribía uno de los seguidores. ¿Y tú qué opinas?