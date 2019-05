Si hay algo que nos gusta de Supervivientes no es sólo ver cómo los famosos pasan penurias delante de toda España y se curran el pan de cada día, sino también el salseo. Las broncas y peleas son casi el menú del día en el reality, y aunque cabría pensar que algunos grupos son más tranquilos o que tendrían menos problemas por las comodidades que tienen, como en la Playa de los Señores, nada más lejos: ¡ya se buscan ellos cosas por las que discutir! ¿Los últimos? Loli Álvarez y Colate, que se han enganchado ¡por unos cebos para la pesca!

Mediaset

Lo cierto es que Colate se la tenía guardada a Loli desde que le nominó el pasado domingo en 'Conexión Honduras', y ahora que ella necesitaba un cebo para ir a por comida (hecho con trozos de otros cangrejos), él se la devolvió: "Creo que es mejor coger cangrejos ahora, que es cuando salen. Como estos los he cogido yo, y aquí no somos equipo...", dejó caer el empresario.

Mediaset

A Loli le cambió la cara: "¿Cómo que no somos equipo?", preguntó ella. Vamos, que Colate le estaba diciendo bien claro que se buscara la vida para pescar, que no iba a utilizar sus cebos, así que ella explotó: "Métete los cangrejos por el culo", vociferó.

Mediaset

Tras echar unas lágrimas delante de sus compañeros, Loli estalló: "Está borde porque le hemos nominado. Que venga ahora el señorito este que si el cangrejo... métete el cangrejo por donde te quepa, a ver si te da gusto. Se piensa que es el rey de Saba, y aquí somos todos iguales...".

Mediaset

Al ver que lloraba a lágrima viva, Colate fue a dejarle las cosas claras, pero lejos de disculparse: "Si tú no quieres que esté en tu equipo, como dijiste delante de la audiencia, no te vas a beneficiar de mi trabajo, y no vas a malgastar los cangrejos que cogí yo (para el cebo) para que te pasees por aquí haciendo que haces algo". ¡Menudo zasca! "¿Sabes lo que te digo? Que te vayas a tomar viento fresco. Para mí no existes aquí. Eres un egoísta. He ido a coger cebo para pescar, no he ido a buscarte a ti", replicó Loli, pero Colate siguió en sus trece: "Pues coges el de la barca, pero el mío no", se cerró él en banda. ¡Qué tragedias griegas, por Dios!

Mediaset

De momento, ambos están nominados esta semana junto a Jonathan y cualquiera podría salir, porque quizá esta bronca les pase factura... ¿Quién crees que debe ser eliminado de los tres? ¡VOTA en QMD!