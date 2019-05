Cada día que pasa en Supervivientes flipamos más en 'Colloricchio'. Y no, la broma no es casual, y es que sabemos que la isla puede ser durísima para aquellos que no están preparados física y mentalmente, y la supervivencia se puede llegar a convertir en un calvario. Una de la que peor lo está pasando es Violeta Mangriñán, que entre el hambre, el no saber qué hacer con su relación con Julen, su malestar general que le provoca incluso mareos y sus continuas peleas con Dakota le están pasando factura... ¡y no lleva ni una semana en la isla!

Mediaset

Sin embargo, parece que el italiano se ha convertido en un gran apoyo para la extronista de MYHYV... y cuando queremos decir grande, queremos decir ENORME. No hay más que ver lo bien que han cuajado los dos en honduras. Tanto, que hasta Julen (el novio de ella) se está planteando seriamente su relación al ver tanto tonteo, y aunque ella lo está pasando fatal también, no le importa nada echar unas lagrimitas en... ejem... el paquete de Fabio. Sabíamos que los italianos tenían buena fama, y chico, ahora entendemos por qué. ¿Pero qué tipo de lasaña le han dado de comer a este chico de pequeño...?

Mediaset

El tonteo entre Fabio y Violeta está traspasando varios niveles, y es que una cosa es apoyarse (aunque sea literalmente) y otra hacer manitas por la noche... ¿Qué opináis?

Mediaset

Mediaset

Mediaset

La cara de Julen viendo las imágenes desde España está siendo un cuadro, y es que normal: después de haber retomado su relación, superar lo más grande y perdonarse las burradas que se dijeron públicamente... ¡ahora va ella y se busca un hombro (o lo que sea) donde llorar! Qué feo, Violeta...

Mediaset

Por lo pronto, el momentazo de Violeta llorando en el paquete de Fabio ya se ha convertido en viral, y hasta caras conocidas como Javier Calvo se han hecho eco... ¡Si es que es MUY GRANDE! El momentazo, malpensados...

Que te consuelen así https://t.co/AALfAIxR53 — Javier Calvo (@javviercalvo) April 30, 2019

Violeta apoyada en el nardo de Fabio jajajajajaja que me meo #TierraDeNadie1 — Los Amores de mi vida (@Carmen72445975) April 30, 2019

Sigo flipando con el paquete de Fabio JAJAJAJA #TierraDeNadie1 pic.twitter.com/BGyVs8IDUA — Amatus 🕸 (@AmatusGH) April 30, 2019