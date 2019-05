Como diría la canción de Isabel Pantoja, cuando el fuego está encendido, ¡la leña arde! Desde que comenzó ‘Supervivientes 2019’, el equipo Pirata no deja de discutir, estando Carlos Lozano presente en todas las trifulcas. La última discusión se produjo después de que el presentador se levantara y se diera cuenta de que el fuego estaba a punto de apagarse. Pese a que con la ayuda de Chelo logró reavivarlo, Lozano no dudó ni un momento en ir a despertar a sus compañeras para recriminarles que no hacían nada más que pasearse y cantar. “¡Mira qué panorama!”, comentó al verlas tiradas en las esterillas. “A ver si nos ponemos las pilas todos”.

Mientras que Carlos no dejaba de espetarles a Toñi y Encarna que no hacían absolutamente nada, estas se defendían recordando que el presentador tampoco es que hiciera gran cosa. “Aquí peleamos todos”, aseguró Encarna. “Veo que no tenéis ganas. ¿Cuál es la función que hacéis?”, les preguntaba Carlos. “Aquí no hemos venido a cantar, sino a trabajar”. Pese a que Chelo intentaba poner calma, la discusión se fue calentando. “Tú haces como que haces muchas cosas, pero en verdad no haces nada”, indicó Toñi.

Como parecía que no tenía suficiente con las hermanas Salazar, Carlos le echó en cara a Chelo que no fuera capaz de enfrentarse a sus compañeras cuando ella también pensaba lo mismo. A su vez, Mónica Hoyos se metió también en la acalorada discusión cuando las Azúcar Moreno recordaron que ella hace lo mismo que ellas. “Si tenéis que decirme algo a mí, me lo decís a la cara. A mí no me hace falta que nadie me defienda”, dijo la peruana. “Pero queréis dejar de meterme a mí. Aprended a defenderos sola”.

Con los decibelios a toda pastilla, los concursantes de la playa de al lado se acercaron para pedirles que, si tenían que discutir, lo hicieran más bajo. ¡Y es que tan solo eran las 5 de la mañana! Ante las insistentes acusaciones de Carlos, el dúo de cantantes hizo lo que pudo por defenderse. “¿Tú que vas aquí de líder ahora?”, le preguntó Toñi. “A mí no me da de comer ni tú ni nadie”, sentenció Encarni.

Como era de esperar, aquello acabó como el rosario de la aurora, con Toñi, Chelo y Mónica llorando cada una por su lado. De hecho, la ex de Carlos acabó lamentándose ante la presencia de una planta. “Yo lo que estoy haciendo es intentar solucionar los problemas… No puedo vivir al lado de un tío que solo utiliza ese lenguaje”, expuso la colaboradora de ‘Sálvame’ entre lágrimas.

Durante la gala del jueves, al enfrentarles a estas imágenes, Chelo tomó la palabra para denunciar la situación límite que viven en el equipo por culpa de Lozano. “Carlos lleva desde el primer día como si esto fuera un cuartel militar”, explicó. “Y tú a mí no me mandas ni me vas a mandar ni un minuto más”, le dijo al presentador. Por su parte, Carlos se justificaba diciendo que ya que se pasan el día paseando podían coger algo de leña.

“¿Tú qué haces? El otro día nos despertó a las 5 de la mañana de unas maneras horrorosas, faltando el respeto. ¡Si él nada más es capaz de coger un palito!”, apuntó Toñi. “Tú te levantas a las 5 de la mañana para provocar a la gente. ¡Ese es tu trabajo!”. A su vez, Isabel les dio la razón a sus compañeras. “Les pide a ellas cosas que él no hace. Él no ha sido capaz ni de encender el fuego. ¡Que no me ronee tanto!”, expuso la cantante. “Ya estamos acostumbrados a sus gritos y sus modales. No me esperaba a este Carlos que me he encontrado en la isla. Me he llevado una gran decepción con esta persona. Lo único que pido es respeto. Este señor nos ha faltado el respeto a estas cuatro señoras que estamos aquí sentadas”.