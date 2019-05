Jorge Javier anunció que se salvaba el hijo de la ex de Kiko Matamoros, Jonathan, resultando que los concursantes con menos apoyos eran la intérprete de ‘No cambie’ y el ex de Paulina Rubio. Tras la pruebas que hicieron ganadoras a Chelo García Cortés y a Violeta, Jorge Javier anunció quién era el primer expulsado: “Los espectadores de ‘SV 2019’ han decidido que el concursante salvado sea… Colate”. Lo que la cantante desconocía es que el programa le daría otra oportunidad. Como cada año, el primer expulsado vivirá aislado del resto de sus compañeros en una plataforma en el aire y sin poder hablar con nadie, algo que no le hizo ninguna gracia a la expulsada, montando un divertido numerito ante el miedo de tener que estar sola. “Me van a comer”, afirmó.

Tras la prueba de localización, el equipo de Los Señores eligió la playa Pirata con lo que se convertían en inmunes. Los otros dos equipos nominaban con normalidad. En el equipo de abandonados Jonathan se convertía en el nominado del grupo y Violeta, líder, elegía a Mahi como segunda nominada. En el equipo de Los Señores, Carlos Lozano se convertía en el nominado del grupo y Chelo, líder, elegía directamente a Mónica Hoyos.

¿Estáis de acuerdo con sus razones? Ahora vosotros podéis decidir quién queréis que sea el próximo expulsado y se convierta en el compañero de Loly. Carlos Lozano, Mónica Hoyos, Mahi o Jonathan ¿quién quieres que se vaya? ¡VOTA en la encuesta de QMD!