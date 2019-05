Isabel Pantoja se llevó una gran decepción el pasado jueves en la gala de 'Supervivientes'. Cuando ella pensaba que había encontrado en Encarna y Toñi Salazar unas grandes aliadas dentro del concurso, se dio cuenta de que, nada más lejos de la realidad, las hermanas la habían criticado duramente a sus espaldas. Sin embargo, en su grupo tampoco es que la tonadillera encuentre grandes apoyos puesto que su relación con Chelo García Cortés aún sigue siendo tensa y la relación con Carlos Lozano y Mónica Hoyos va de mal en peor. Por eso puede que Isabel Pantoja se reconcilie con las Azúcar Moreno a pesar del traje que le hicieron a sus espaldas. La tensión entre la tonadillera y las hermanas Salazar parece que empieza a rebajarse.

Isabel Pantoja no pudo evitar partirse de risa cuando a Toñi se le enganchó un anzuelo en la ropa e intentaba quitárselo con la ayuda de su hermana Encarna y un cuchillo. "Tres horas pescando y al final me pescó a mí misma", comentó la cantante. Por su parte, Isabel Pantoja se estaba partiendo de risa. “Tú sola te has pescado”, la dijo, mientras contenía la risa. Al final, Toñi consiguió deshacerse del anzuelo con la ayuda del cuchillo, pero este episodio sirvió para limar asperezas entre las Azúcar Moreno e Isabel Pantoja.

Telecinco.es

Recordemos que, durante un momento de intimidad con su hermana, Toñi Salazar aprovechó para criticar muy duramente a Isabel Pantoja, a la que acusó de tener una actitud altiva y soberbia. "Hay que darle siempre la razón y no me da la gana. Está muy mal acostumbrada", denunció la integrante de las ‘Azúcar Moreno’. Esta conversación se produjo durante unas horas en las que parece que la tonadillera no estaba muy comunicativa con sus compañeras. “Ahora ni me dirige la palabra. Me parece una estúpida. ¿Qué le habré hecho yo?”, se preguntaba Toñi visiblemente molesta.

Y como era de esperar, Isabel Pantoja no se lo tomó nada bien. “Siento mucho haber odio esto. Me ha llegado al alma. Pero si en ese momento sentía eso me he sentido engañada”, reflexionó la cantante.