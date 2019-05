Violeta Mangriñán ha tenido que ser evacuada de ‘Supervivientes 2019’. Esta es la noticia que saltaba poco tiempo antes de que empezara el último debate del reality… Pero ¿por qué la organización ha tenido que tomar esta medida tan drástica con la extronista de ‘MYHYV’? Nada más comenzar el programa, Jordi González anunció que iban a hablar con la joven para darle una dura reprimenda, ya que llevaba días negándose a comer y a beber. “Ahora vamos a hablar de por qué Violeta nos toma por tontos”, apuntó el presentador. La conversación se anunciaba de lo más tensa… ¡y así fue!

Cuando González le preguntó a la valenciana qué tal estaba, esta intentó mostrarse muy débil y enferma, pero pronto Jordi dejó al descubierto su supuesta artimaña. “Estás poniendo en riesgo tu salud y queremos saber por qué haces eso… Si no haces nada de lo que te dicen los médicos, ¿cómo vas a mejorar?”, le recriminó. Aunque Violeta aseguraba que estaba bebiendo agua y ya había empezado a comer, el catalán lo negaba. “No es verdad, guapa. Ni has comida ni has bebido. Es mentira… Das por supuesto que toda la gente que hace este programa somos idiotas”, sentenció. “Estás forzando la situación para salir del concurso sin pagar la penalización”.

Acto seguido, Jordi le recordó que le habían dado una oportunidad que estaba desaprovechando con su actitud, negándose incluso a comer carne o pescado. Por su parte, Violeta se defendió diciendo que había sentido muchas angustias y que no podía meterse nada a la boca, ni siquiera agua. “Prefieres deshidratarte que beberte un vaso de agua”, explicó Jordi. “Me encontraba fatal, pensaba que me moría”, replicó Violeta al mismo tiempo que apuntaba que lo último que querría sería abandonar el reality.

Con una actitud cada vez más chulesca hacia el presentador, Violeta pudo escuchar un vídeo en el que se mostraba cómo se estaba negando a alimentarse e hidratarse. De hecho, hasta sus compañeros confirmaban la teoría de Jordi. Al final, el médico, ante la negativa de esta de seguir sus indicaciones, tuvo que tomar la decisión de evacuarla y ponerle suero para evitar su deshidratación.

Tras recuperar la conexión, Violeta aseguró estar flipando y dijo que sí que estaba haciendo todo lo posible por comer, pero que su cuerpo se lo impedía. “Es imposible comer cuando alguien tiene náuseas... He intentado comer de todo pero no podía”, señaló. “Estoy alucinando que estéis intentando hacer ver que estoy haciendo esto para forzar una situación”, se lamentó. “Llevo un día entero diciendo que quiero estar bien para volver”.

Después de que le acercaran una botella de agua, Jordi le pidió que se la bebiera en directo como prueba de que estaba dispuesta a cuidar su salud. “¡Vaya por Dios, ahora van a llover los vasos de agua!”, dijo Violeta antes de, entre lloriqueos, beber un poco. Al ver su preocupación por lo que pudieran estar diciendo de ella en plató, el presentador le pidió que se preocupase por ella misma. “Me has querido dejar fatal”, sentenció la tronista. Antes de cortar la conexión, Jordi le explicó que le darían unos minutos para que reflexionara y decidiera si quería seguir en el concurso. “Puedo haber sonado a cabrón, pero creo que nadie se puede dejar morir para no pagar una penalización”, reflexionó González en el plató.