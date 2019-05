Si todos nosotros vemos 'Supervivientes', no es sólo por ver cómo un puñado de famosos pasa penurias durante meses (que también), sino también por el salseo. La convivencia pinta muy bien al principio, cuando todos llegan con muy buenas intenciones a la isla, pero pasados unos días los desmanes, las manías y la desesperación de la soledad y el hambre pasan factura. Eso es lo que les ha pasado, por ejemplo, a las Azúcar Moreno con Isabel Pantoja, a Mónica Hoyos con su ex (Carlos Lozano) o a Dakota Tárraga con Oto Vans. Precisamente estos dos últimos empezaron con muy buen rollo a pesar de sus fuertes personalidad, pero al final han acabado chocando como dos trenes, con descarrilamiento y todo...

La isla es una zona bastante hostil, y las lesiones son parte del día a día, y como Oto no es menos que nadie, él se ha levantado una uña haciendo sus labores. Hasta aquí todo normal, si no fuera porque al chico le ha sentado TAN mal ¡que ha terminado explotando contra su amiga!

Mediaset

Violeta le preguntaba al influencer qué tal se encontraba mientras él prefería guardar silencio con la cabeza entre sus piernas, así que Dakota, intentando que al menos respondiera, le soltó: "Te están hablando, tío". Completamente sin maldad, pero él, como si de un acto reflejo se tratara, respondió de malos modos: "Lo he oído, TÍO". "¿Qué te pasa?", se preguntó ella extrañada, pero Oto no se apeó del burro con su respuesta, de lo más borde: "Nada. ¿Y a ti?".

Mediaset

Dakota entró en colapso con la respuesta del que creía su amig0 y, muy enfadada, afirmó que no tenía por qué hablarle así dado que ella le había hablado bien, y aunque Mahi intentó que hubiera paz entre ellos, sólo consiguió que estallara más: "A mí a partir de mañana que no me hable. Se ha acabado. Conmigo las cosas son así. Ya no te pregunto que qué tal estás. Vete a tomar por el culo".

Mediaset

Al final, Oto dio su brazo a torcer (no sin antes devolverle el insulto) y explicó que no sólo era por la uña, sino porque Dakota habla mal a todo el mundo y con sus gritos "te anula", y se le han juntado muchas cosas: "¿Te anula? Venga, hombre. Yo me he rajado un pie y no te he hablado así".

Mediaset

Esperemos que la amistad entre ambos no se venga abajo por un incidente sin importancia...