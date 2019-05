¡Loly Álvarez ha sido una niña mala! Después del impagable show que se montó al enterarse que, tras convertirse en la primera ‘expulsada’ de ‘Supervivientes 2019’, pasaba a ser la primera ‘pirata olvidada’, lo que le ha llevado a vivir aislada del resto de sus compañeros sobre una plataforma elevada, la cantante ha incumplido una de las normas de su nueva condición de ‘bucanera’. Para sobrevivir, Álvarez puede robar cosas al resto de ‘supervivientes’, pero bajo ningún concepto le está permitido hablar con ellos, tan solo comunicarse a través de sonidos o como buenamente pueda... ¡Y se ha pasado las reglas por el forro!

Telecinco

Durante el último debate del reality, Jordi González conectó con su humilde morada para ver cómo estaba pasando estos primeros días en soledad. “Ay, Jordi, hoy estoy un poquito mejor, lo tengo que reconocer, pero he pasado dos noches que no se las deseo ni a mi peor enemigo”, expuso desconsolada. Pese a que el presentador aseguró que se había pasado las noches roncando, Loly lo negó e indicó que estaba rezando. “¡Hacía un viento que no te puedes imaginar! ¡Me creía que se iba a llevar el ‘chabolo’ este!”, exclamó. “¡Qué miedo he pasado!”, añadió a grito pelado.

Acto seguido, Jordi le pidió que hiciera una demostración de cómo se estaba comunicando con sus compañeros, por lo que la musa del ‘tamarismo’ se puso a hacer sonidos extraños, desde el ladrido de un perro hasta el gorjeo de un pájaro indeterminado. “Si me dejan sin hablar me quitan media vida. Yo no puedo estar sin hablar. ¿Tú te crees que para comunicarme con mis compañeros tenga que hacer esto? Estoy intentando imitar los sonidos que escucho por aquí”, afirmó. ¿Acaso hay una manada de canes por los Cayos Cochinos y nosotros no nos hemos enterado?

Telecinco

Jordi, dispuesto a echarle un cable, le advirtió de que podía ser sancionada por saltarse las normas. “Loly, quiero evitar que te sancionen. Te lo digo porque estás haciendo algo que no puedes hacer. Está terminantemente prohibido susurrar, algo que estás haciendo”, explicó. “Hay que comprender que llevo 48 años hablando y no es tan fácil quedarse muda de la noche a la mañana. Por favor, hay que tener un poco de piedad con los seres humanos”, replicó Álvarez.