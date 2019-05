¡Que no cunda el pánico! Toñi Salazar ha sacado lo peor de sí misma, pero no precisamente con uno de sus compañeros de convivencia en Honduras… ¡sino con un inofensivo coco! Lo de inofensivo lo estamos diciendo nosotros, porque el preciado fruto no estaba dispuesto a ceder ante los insistentes machetazos de la integrante de las ‘Azúcar Moreno’, así que esta, ni corta ni perezosa, descargó toda su ira contra él, una técnica muy particular pero no apta para todos los públicos (Advertencia: no seguir leyendo si eres sensible a las palabras malsonantes o no puedes soportar asistir a un ‘cococidio’ en toda regla). ¡Menuda es nuestra Antonia!

Telecinco

Ni siguiendo los consejos de su hermana, la miembro del clan Salazar era capaz de abrir el dichoso fruto del cocotero. Ante las risas de Isabel Pantoja, Toñi, cada vez más frustrada, se iba calentando al no conseguir su objetivo y comenzó a increpar al poco parlanchín alimento. “¡Me cago en tu p**a madre! ¿Por qué eres tan cansino?”, le preguntaba. “¡No te soporto! ¡No te puedo soportar!”, exclamaba.

Cansada, le pasó el testigo a Encarna, quien tampoco avanzó mucho en la empresa. Tras quitarle el machete a su hermana y establecer un perímetro de seguridad, la extremeña comenzó a atacar sin piedad a su inesperado rival, el cual no parecía dispuesto a facilitarle su cometido… “¡Cuidado, Toñi!”, exclamó Chelo al ver completamente desatada a su compañera de equipo. “¡Maricón, te odio! ¡Me da igual la esterilla!”, replicó Salazar sin atender a razones.

Telecinco

Al final, tras una ardua lucha, Toñi consiguió abrir el coco, con tan mala fortuna que le cayó el agua contenida en su interior en sus partes íntimas. “El ‘veo’ me lo acabo de lavar con coco… pero lo he abierto, ¡bien!”, indicó orgullosa. En el plató del debate, Raquel Mosquera mostró su sorpresa ante la reacción de la artista. “Yo, si fuera ellos, me pondría muy lejos de Toñi porque como se enfade con alguien…”, dijo la peluquera. “Abrir un coco es complicado, pero también hay personas que son muy complicadas”.