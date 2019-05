Omar Montes e Isabel Pantoja han tenido un nuevo encontronazo en 'Supervivientes'. A la tonadillera no le gusta que el joven, que fue novio de su hija Chabelita, hable de la joven. Por eso, cualquier ocasión es buena para echarle la bronca si ve que su actitud no le gusta. Y eso que Omar ha sabido ganarse el cariño de su ex suegra y no es precisamente uno de sus 'enemigos' en Honduras sino más bien es uno de los concursantes más cercanos a ella.

Para Omar no están siendo los mejores días en el programa. Y es que, además de la bronca con la artista, Omar se ha visto envuelto en un aparatoso accidente en la cabaña donde se encontraba. En un momento de la noche, cuando todos estaban intentando secarse después de las tormentas, la base de la cabaña se vino abajo con Omar dentro, lo que produjo un serio momento, sobre todo porque le dio en la cabeza.

Telecinco

Los habitantes de Playa Pirata comenzaron el fin de semana con dificultades para construir su cabaña. Cuando pensaban que la tenían ya construida y controlada, algunos empezaron a refugiarse en ella para cambiarse de ropa o, simplemente, ver lo confortable que podría llegar a ser mientras que Albert y Colate seguían trayendo más troncos para reforzarla posteriormente. Pero no dio tiempo a mucho, un derrumbe hizo que los piratas tuvieran un gran susto. De repente la cabaña se quedaba reducida a un par de mástiles en el suelo y mucha paja.

Telecinco

Albert miraba incrédulo la situación ya que se había derrumbado mientras él pasaba por el lado, mientras que Omar Montes comenzaba a gritar. Él estaba debajo del techo de la cabaña, resguardado, cuando todo se había venido abajo. “Se me ha partido en la cabeza”, decía Omar quien intentaba salir a gatas de la maraña de palos en la que se había convertido la caseta. El cantante se quejaba mientras sus compañeros no le hacían ni caso.

Telecinco

Albert cogió las riendas intentando averiguar qué palo había sido el que se había roto para poder solucionar el desbarajuste y arreglar la cabaña en la que tendrán que refugiarse cuando vengan las lluvias nocturnas. Mientras, Omar se quejaba del fuerte golpe en la cabeza cada vez que la cámara le apuntaba. "Al final la que está mejor es la Loly", aseguraba Colate recordando a su compañera que pasaba la noche como 'pirata olvidado'. Y es que, ella estaba en el séptimo sueño cuando los piratas aún sudaban para mantener la cabaña en pie. Finalmente, consiguieron arreglar el 'refugio' consistente en una pared que le resguardara del aire que estaba soplando aquella noche.