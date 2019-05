Antes de que comenzara su aventura en Honduras, durante su estancia en el hotel que los albergó en los días previos al inicio de ‘Supervivientes 2019’, Fabio Colloricchio y Violeta Mangriñán aprovecharon para tontear de lo lindo. Un tonteo que no ha dejado de ir en aumento… ¡y eso que la gran mayoría de concursantes coinciden que allí no te entran ganas de hacer nada! El pasado fin de semana, la extronista de ‘MYHYV’ fue evacuada de los Cayos Cochinos para ser alimentada por vía intravenosa ante su negativa a comer y a beber. Y claro, durante su ausencia, el chulazo italiano echó mucho de menos a su amiguita…

Telecinco

Nada más volver a la isla, Fabio se acercó para colmarla de beso y mostrarle lo alegre que estaba ante su vuelta. “Te juro que han pasado 24 horas y ya te echaba de menos”, le confesó, iniciando un toma y daca de besitos y caricias. “No dejaba de pensar que me ibas a dejar solo”, se lamentaba Colloricchio.

Violeta, pese a que tiene pareja fuera del reality, está cada vez más prendida de su compañero de convivencia y no ha dudado en prometerle que van a estar juntos por los siglos de los siglos. “Vamos a estar juntitos para siempre”, le dijo sin pensárselo dos veces. “¿Pero solo en la isla?”, se preguntó el italiano. “No, para siempre… Me vas a traer problemas”, expuso Violeta.

Telecinco

La cosa no quedó ahí, porque unas horas más tarde Fabio se acercó para confesarle a Violeta su amor. “Te quiero. Nos gustamos los dos y se ha creado algo lindo entre los dos”, indicó. Cuando Violeta le pidió que definiera qué tipo de amor sentía (¿acaso no había sido lo suficientemente claro el influencer?), este no quiso ahondar en el tema. Para rematar, la valenciana le confesó que ella también le quiere del mismo modo que él. ¿Nos encontramos ante la primera parejita del reality? ¿Habrá palmeroning?