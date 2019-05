No chocar en un plató de Telecinco parece una tarea cada vez más difícil. De hecho, las broncas le dan 'salsilla' a las emisiones y hacen que veamos a los colaboradores mucho más humanos frente a la corrección impuesta en algunos formatos. Las últimas que se han tirado de los pelos han sido Oriana Marzoli y Miriam Saavedra, y ha sido, cómo no, durante la última emisión de 'Supervivientes: Tierra de nadie', en la que ambas son comentaristas del reality... y ahora también enemigas, y es que, después de que la ganadora de GH VIP 6 volcara su opinión sobre Carlos Lozano, Oriana relinchó y le pidió explicaciones...

Mediaset

Tras ver la enésima pelea entre Carlos Lozano, Isabel Pantoja y las Azúcar moreno, la peruana fue clara: "Yo a Carlos le diría que dejara esa chulería, porque no le va a llevar a ningún lado". Oriana, sin embargo, quiso saber por qué ahora ya no apoyaba a su ex: "A ver si te aclaras", le dio tiempo a decir antes de que Miriam levantara la voz y la cortara: "¡No voy a entrar en tus provocaciones! No, no voy a entrar, cariño. Ya tengo experiencia, caricatura. No te voy a dar color".

Mediaset

"¿Pero qué te pasa? Color ya tienes con las pintas que llevas. Sólo te estoy diciendo que te aclares, porque antes te posicionabas con Carlos y ahora le dices eso", respondía Oriana contrariada. La conversación quedó ahí, pero no había terminado: ahora Miriam es amiga de Alejandra Rubio (examiga de Oriana), y los insultos en su segundo careo no tardaron en aflorar: "Pulga, que me picas. Mala amiga, traidora", le soltó Miriam a Oriana. ¿Cómo que traidora? ¿Nos hemos perdido algo? Hmmm... seguiremos informando...