Chelo García Cortés no pudo más que derrumbarse ante la sola idea de llegar a perder la compañía de sus tres grandes apoyos en ‘Supervivientes 2019’: Isabel Pantoja y las Azúcar Moreno. Las tres artistas decidieron abandonar el reality cansadas de sus continuos enfrentamientos con Carlos Lozano. Pese a que al final recularon y volvieron a la competición, la colaboradora de ‘Sálvame’ rompió a llorar al verlas partir en la barca que las condujo a una cabaña para que meditaran su decisión. Tan solo con la compañía de Mónica Hoyos, ya que el presentador fue ‘desterrado’ al Palafito para que hiciera examen de conciencia sobre su virulento comportamiento, Chelo acabó protagonizando un soliloquio en el que denunciaba la insostenible situación que estaban viviendo.

Telecinco

“¡Qué heavy! Que hayamos tenido que llegar a esto es muy heavy. Son tres personas que han concursado de maravilla y no tenían por qué haberse ido. Por supuesto que tienen todo el derecho a irse si no aguantaban esto. Prefiero no decir lo que pienso de él, pero creo que a este señor hay que controlarle un poquito. Carlos produce escalofríos y no quiero que saque lo peor de mí”, dijo entre lágrimas y visiblemente afectada.

“De momento ha hecho que abandonen tres personas que lo estaban haciendo de maravilla, por lo menos nos reíamos, disfrutábamos... Ahora que demuestre lo chulito que es, lo gallito que es y lo hombre que es”, continuó diciendo. “Carlos Lozano, ¡qué pena que acabes de esta manera!”. Pero si algo tiene claro la colaboradora, es que no piensa caer en la trampa del polémico presentador: “Yo voy a estar aquí hasta que la audiencia quiera y desde luego no te lo voy a poner fácil. Lo que has hecho esta mañana no tiene nombre. Me gustaría verte con el resto de compañeros, a ver si eres tan gallito con los chicos… ¡Qué pena que hayas caído tan bajo!”.

Telecinco

Poco después, discutía con Mónica Hoyos por defender a Isabel Pantoja. “Llega un momento en el que te cansas de aguantar insultos y amenazas”, comentó Chelo. “A Isabel le ha amenazado y ha dicho que se callara porque él podía empezar a hablar de su hija y de su familia”. La ex del presentador señaló que algo le tendría que haber hecho Isabel a Carlos para que este saltara con esa amenaza. “No, Carlos Lozano no necesita nada previo para ponerse como se pone”, replicó. La peruana, al verla tan alterada, le pidió que no le gritara, y al ver que Chelo no entraba en razón, acabó con la conversación.