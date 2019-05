Violeta Mangriñán al final ha acabado abandonando ‘Supervivientes 2019’. Después de que Jordi González llamara la atención a la extronista de ‘MYHYV’ por negarse a comer y a beber, una estrategia que según el presentador perseguía el objetivo de poner en riesgo su salud y así poder marcharse del reality sin tener que pagar la indemnización, la joven ha acabado tomando la decisión de decir adiós al concurso, al parecer, por un problema personal. Nada más comenzar la última gala de ‘Supervivientes’, Jorge Javier anunció la noticia y conectó con Honduras para hablar con ella y ver qué tal se encontraba. “Estoy triste”, dijo entre lágrimas. “Me habéis dicho que volveré”, quiso recalcar.

Telecinco

Antes de cortar la conexión, el presentador le prometió a la valenciana que tendría la oportunidad de despedirse de sus compañeros, y así lo hizo. Minutos más tarde, al entrar en la Palapa, corrió a abrazar a Lara Álvarez mientras lloraba desconsolada. Acto seguido, hizo lo propio con Fabio Colloricchio mientras que Jorge Javier explicaba que por un tema personal tenía que volver a España. “Tengo un problema que solucionar en Madrid. Espero poder volver”, añadió Violeta.

El presentador le pidió que tranquilizara a sus compañeros, especialmente al italiano, que tenía la cara descompuesta. “Volveré, te lo prometo”, le indicó. Para acabar con el momento de tensión, Jorge Javier bromeó sobre quién no iba a sufrir la marcha de Violeta… “Es una pena que esto suceda ahora con lo bien que te estabas llevando con Dakota”, reflexionó.

Telecinco

Antes de abandonar la Palapa, Violeta pudo asistir a una declaración pública de amor por parte de Fabio. “Es cierto que el tipo de chica que me gusta es como Violeta, mi exnovia se parece mucho, pero me parece más linda Violeta. La voy a echar mucho de menos, quiero que vuelva”, indicó Colloricchio. “Esperadme, guardadme almendras y no acabéis con todos los cangrejos de la isla”, dijo Violeta a modo de despedida. “Te espero acá”, le recordó Fabio. ¿Volverá la superviviente a Honduras?