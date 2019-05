Los sueños pueden llegar a ser caprichosos, convirtiéndose a veces en auténticas pesadillas. Omar Montes no deja de compartir con sus compañeros sus historietas nocturnas, aunque parece que el interés va decreciendo de manera que los relatos se vuelven cada vez más surrealistas… “¿A nadie le interesan mis sueños?”, se preguntó el joven ante sus compañeros de equipo. Y claro, tampoco le iban a decir que más bien poco, de lo cual nos alegramos porque así pudimos conocer la estrambótica historia de su madre casándose con Jorge Javier Vázquez. “Me despertaba y, de repente, llegaba a un sitio y estaban todos como de traje, parecía una boda, y yo iba en chándal”, comenzó diciendo.

Telecinco

“A lo lejos veía a mi madre, vestida de novia… Total, cuando quiero llegar a ella, cual es mi sorpresa, estaba casándose con Jorge Javier. Él se daba la vuelta, me miraba y me decía: ‘Jajajaja, ¡voy a ser tu padre!’”, añadió. Menudo giro de los acontecimientos… ¡Desde la revelación de Darth Vader no asistíamos a algo parecido! “Se me ha puesto la carne de gallina con tu sueño, macho”, alcanzó a decir Colate Vallejo-Nágera.

Este no es el único sueño raruno que ha tenido nuestro ‘culebro’ favorito. Otro día, cuando Lidia Santos le preguntó qué había soñado, el cantante habló de Chabelita y la posibilidad de tener un hijo con ella. “Estaba Isa que iba a parir y, de repente, nos llamaban a todos, a Isabel, a las Azúcar… Íbamos a un hospital y cuando salía el niño era un bebé con toda mi cara. Se me quedaban todos mirando en plan es tuyo y yo me encogía de hombros”, relató. ¡Que no llega esta historia a oídos de la Pantoja que le puede dar un síncope!

Telecinco

Como no solo de sueños vive el hombre, Omar también ha aprovechado las horas muertas para darles unas clases de roneo a Colate y Albert. “No puedes ser un buen gitano si no roneas”, afirmó durante el momento del baño. “Tampoco te creas que el roneo es gran cosa. Miras a la muchacha y sigues para adelante. Como mucho, escribes tu teléfono en un papel y se lo das”, explicó a sus compañeros. ¡Menudas artes amatorias!

Como experto en la materia, el cantante también les dio una clase práctica de lo que hay y lo que no hay que hacer para conquistar el corazón de una fémina. Por si queréis poner en práctica sus consejos, la regla más importante para tener éxito es no repetir nunca modelito: “Como yo vaya dos domingos seguidos con el mismo modelito, ya no hay nada que hacer… Tú te coge tu cachaba gitana, tu sombrero y tu camisa de lunares y con eso ya vas hecho un señor”. ¿Conquistará Colate con ese ‘lookazo’ a Isabel Pantoja?