Decía Dakota durante la última gala de 'Supervivientes' que ella no va a echar ni un poquito de menos a Violeta después de que ésta anunciara que tenía que volver a España para solucionar un "problema personal", y aunque la valenciana prometió volver, los que sí vamos a echarla de menos somos (además de Fabio Colloricchio) nosotros, porque a pesar de que "no pega palo al agua", como afirmó su compañera Mahi (todo debido a su malestar, naúseas y vómitos continuados), la historia de Violeta con el italiano se nos queda colgando, y las broncas sin sentido de Dakota con ella nos daban la vida, las cosas como son, porque una va de pija y la otra de que ya no es como la conocimos en 'Hermano Mayor'... pero las dos se tiran al barro y se arañan como gatas en celo.

La última bronca de ambas fue, además, de las más tensas, y es que cuando Dakota afirmó que a Julen le iban a dar por todas partes por culpa de Violeta por tontear con Fabio, ésta se hartó y explotó: "Tú das tu opiión y yo doy la mía. ¿O sólo puedes dar tú opinión sobre mi vida, guapi?". "No, opina toda España, bonita. Que tienes una gracias en el cuerpo que todo el mundo se parte contigo", le respondió Dakota... y se lió parda: "No, contigo se ríen más... aunque no sé si contigo o de ti".

"Mira, conmigo no hables más que me caes fatal. No tienes personalidad ninguna, que vas imitando a Oriana porque tiene un montón de seguidores", avisó Dakota. "No tengo por qué imitar a nadie, pero si lo hiciera, a la única que no imitaría sería a ti, porque me repelas", respondió a gritos la valenciana.

La conversación se iba calentando con cada bufido que salía de sus bocas: "Tengo personalidad porque no te como el culo como el resto", apuntó Violeta antes de intercambiarse calificativos: "Pandillera"; "chunga"; "Balenciaga, que te vas a comer una mierda, payasa".

Efectivamente, Dakota acababa de llamar 'Balenciaga' a su compañera, y lo hizo por ir presumiendo de tener cosas de esa marca, y claro, a la otra se le quedó el culo torcido: "De qué eres tú conocida? ¿De 'Hermano Mayor'? ¿Te parece bonito?", le echó en cara Violeta a su enemiga íntima. "Es lo que hay. ¿Y tú? De un programa de qué, de 'enamorarte', menos mal que está enamorada la niña, sí... aquí se ve", dijo mirando a Fabio. "Porque tú qué haces. Porque es que no haces nada. ¡NADA!", le reprochó la Tárraga, y Violeta no se mordió la lengua, claro: "Me gustaría haberte visto a ti potando todas las mañanas. No tengo nada más que añadir".

Normal que luego, cuando Jorge Javier le preguntó a Dakota si la iba a echar de menos tras su abandono, ésta no se pensara la respuesta ni medio segundo: "No". Vamos, que como Violeta vuelva (que volverá), acabarán tirándose los cocos a la cabeza... ¡y avisamos de que hacen brecha!