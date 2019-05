Tras recular con respecto a su amago de abandono, Isabel Pantoja, Toñi y Encarna Salazar volvieron a reencontrarse con sus compañeros de equipo. Dispuestas a pasar página, aseguraron estar dispuestas a convivir lo mejor posible y evitar los malos rollos. “Tengo que reconocer que esta mañana he estado tranquila con Mónica. Ella sin Carlos no es la misma”, señaló Chelo, quien tuvo la oportunidad de pasar unas horas a solas con la peruana. A su vez, el trío de cantantes y la periodista aseguran que la ex de Carlos Lozano hace todo lo posible por automarginarse. “Tú puedes ir de buen rollo, pero ella te machaca por detrás”, se lamentó Toñi. “Es ella la que se aparta, porque yo no aparto a nadie. Pero bueno, si quiere, tampoco podemos hacer mucho más”, reflexionó Isabel.

Telecinco

En la última gala, enfrentaron a Mónica a estas imágenes, negando categóricamente que hiciera todo lo posible por aislarse. “Yo creo que simplemente entre ellas existe una mayor empatía. Me parece perfecto y me alegro por ellas. La verdad es que hablan de cosas que a mí no me interesan y no me hacen gracia”, explicó. “Ellas cantan, hablan de sus cosas, de gente que yo no conozco… Si yo tuviera a mis amigas aquí, también lo haría”.

Según Mónica, con ella tan solo cuentan cuando tienen que hacer alguna actividad. “Nosotros somos un grupo de seis personas. Aquí no hay amigas, hay compañeras de concurso. Si tú no te identificas con nosotras, el problema no es nuestro, es tuyo”, replicó Encarna.

Telecinco

En ese momento, Carlos Lozano aprovechó la jugada para arremeter contra sus rivales, negando que tuviera ningún tipo de acuerdo con su ex: “Yo no tengo ningún acuerdo con Mónica, tan solo es la madre de mi hija y la respeto. Yo ni siquiera sabía que venía ella”, afirmó. “Claro que ella y yo nos unimos, ya que somos cuatro contra dos. La única que se une a hacer algo es ella… Yo tan solo me uno con gente que me dé buen rollo”. Además, criticó que las tres artistas hubieran amenazado con abandonar: “Me parece mal que estás tres señoritas se monten una historia para hacer ver que se iban… Como no pueden conmigo, tan solo hacen más que atacarme. ¡Que se vayan ya y que no vuelvan!”.