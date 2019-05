El liderato de Chelo en la isla de los Señores ha sido la gota que ha colmado el vaso en cuanto a la convivencia entre los miembros del grupo, dividido en dos claros bandos: Carlos Lozano y Mónica Hoyos contra el resto. La ex pareja ha hecho piña criticando la actuación de Chelo García Cortés y el intento de abandono de Isabel Pantoja y las Azúcar Moreno, que tanto afectó a Chelo, lo que no ha sentado muy bien a sus compañeras que responden a cada una de las críticas con más ataques. Además, Mónica está cansada de que se refieran a ella como "la ex" y no como una concursante más, lo que ha terminado de colmar la paciencia de ambos grupos.

Telecinco

Durante la última gala, Carlos Lozano no se cortó en criticar la actuación de Chelo como capitana asegurando que no había racionado bien la comida, detalle que la capitana reconoció: "yo he fallado en una cosa: en no saber racionar la comida de todo mi equipo". Pero Isabel rápidamente salió en defensa de su amiga: "si en algo ha fallado se le perdona, es una persona correcta, todos fallamos", aseguraba.

Aquí empezaba ya el conflicto. Toñi Salazar apoyaba las declaraciones de la cantante y aseguraba que Chelo es muy buena persona, algo que Jorge Javier aprovechó para lanzarle una pulla: "eso mismo dijiste de Isabel la semana pasada y te pusimos un video....", decía entre risas. Carlos Lozano aprovechaba para acompañar la puñalada del presentador con gestos y risas cómplices con Mónica mientras Toñi e Isabel aseguraban que eso estaba ya más que hablado.



Telecinco

Llegaba entonces el turno de Mónica que aseguraba que no le había gustado la gestión de Chelo aunque durante el "abandono" de Isabel y Toñi -palabra a la que ambas replicaron ya que recuerdan que no llegaron a abandonar- ambas pasaron tiempo juntas y solas de forma cordial. Y aquí llegaba el momento del conflicto y es que la Pantoja acusa a la ex pareja de tener una unión demasiado grande, lo que Carlos Lozano ve algo lógico por la hija y la vida que tienen en común, pero que la tonadillera achaca a otra cuestión: han llegado a la isla con un pacto.

Telecinco

Las acusaciones no sentaron nada bien a la ex pareja: "No esperaba yo esto de ti porque tú eres más inteligente", le decía Mónica; "yo soy inteligente y tú también, pero tú sabes más de realities, mucho más", aseguraba la Pantoja. Muy enfadada Mónica aseguraba que su unión con Carlos no tenía nada que ver con su vida en común sino que "es el que más activo está y como he venido a esta isla a sobrevivir y hacer cosas, no me quiero pasar la aventura sentada". Una afirmación que provocaba el revuelo de sus compañeras y ha levantado ampollas, veremos cómo de profundas para la convivencia entre el grupo.