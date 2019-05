Después de haber declarado su amor públicamente, Fabio y Violeta han tenido que hacer un parón en su tórrido romance. Violeta se ha visto obligada a abandonar el concurso por un problema personal que le ha hecho dejar la isla para viajar hasta Madrid. Sin embargo, la despedida entre ambos sirvió para confirmar, aún más, su romance. Y es que, pese a que Violeta mantenía (o mantiene) una relación con su novio Julen, al que conoció durante su trono en 'Mujeres y Hombres y viceversa'; la química surgida entre ambos desde el minuto cero en el que se conocieron ha hecho que los jóvenes hayan decidido dar rienda suelta a sus sentimientos.

Pero antes de que Violeta se despidiese de sus compañeros y abandonase la Palapa, Jorge Javier se interesaba por la relación que mantiene con Fabio. El presentador quiso recordar el asombroso parecido de la ex novia de Fabio, una italiana con la que estuvo cuatro años, y Violeta. A pesar que Violeta intentaba esquivar el tema, Fabio quiso sincerarse. “Es cierto que el tipo de chica que me gusta es como Violeta, mi exnovia se parece mucho pero me parece más linda Violeta. La voy a echar mucho de menos, quiero que vuelva”, aseguraba Fabio. Violeta miraba medio avergonzada medio sorprendida sin querer entrar mucho en el tema y antes de abandonar definitivamente la Palapa.

Telecinco.es

Y es que el joven confesaba que "me gusta más que mi exnovia". Pero la cosa no se quedaba ahí y el joven hacía una declaración de amor en toda regla a la joven para que se fuese con el corazón llenito de amor de la isla: "Estamos viviendo el momento más lindo. Son emociones muy fuertes, desde que nos conocimos en el hotel y después estas dos semanas en la isla... han sido muy intensas. Lo que tenga que pasar, pasará... es el destino".