Durante los últimos días, mucho se ha especulado sobre el verdadero motivo del abandono de Violeta Mangriñán de ‘Supervivientes 2019’. El pasado jueves, durante la gala, Jorge Javier Vázquez anunció que la extronista de ‘MYHYV’ decidía acabar su periplo en el reality por un problema personal. “Tengo un problema que solucionar en Madrid. Espero poder volver”, indicó la valenciana, sin dar más detalles sobre qué es lo que había pasado. Pese a todo, Violeta todavía no ha abandonado Honduras, una situación que Jordi González prometió que explicarían en ‘Conexión Honduras’. “Cuando lo cuente, vais a flipar, porque es una situación un poco surrealista. Nunca ha pasado en ‘Supervivientes’. Esta es la primera vez que ocurre. Es algo muy exótico, curioso, estrambótico, no sé, delirante”, apuntó el presentador al programa ‘Viva la vida’ en los pasillos de Telecinco.

Y llegó el momento de conocer la verdad. Tal era la importancia de lo sucedido, que el conductor del debate, después de pedirle permiso a Violeta para contarlo, leyó un comunicado en el que se explicaban con lujo de detalles todos los pormenores. En primer lugar, Jordi destacó que la semana pasada tuvo que echarle la bronca por poner en juego su salud al negarse a comer y a beber, una situación que hizo que tuvieran que someterla a distintas pruebas antes sus continuas náuseas y mareos.

En una de estas pruebas, mediante un test de orina, dio positivo que estaba embarazada, por lo que decidieron comunicárselo y apartarla del programa. Al día siguiente, la sometieron a un estudio y descartaron el embarazo, creyendo que ha sido la mala alimentación lo que produjo el resultado erróneo del primer test. “El ayuno y la deshidratación fueron los causantes de los síntomas que tenías”, indicó González. Antes de cortar la conexión, Jordi anunció que Violeta vuelve al programa y le pidió que hiciera todo lo posible por hidratarse. “Durante su estancia fuera de la playa, Violeta ha mantenido la misma alimentación que sus compañeros”, recordó.

En el plató, el novio de la extronista, Julen, mostró su alivio al saber que su chica no está embarazada. “Imagínate después de toda la semana que he pasado…”, confesó el joven. “Hubo un test que dio un falso positivo y al día siguiente le hicieron otra prueba que decía que no estaba embarazada”, remarcó el presentador. Sobre el tonteo entre la valenciana y Fabio, Julen fue claro: “A Violeta se le ha ido de las manos este juego y se va a quemar. Yo sé que ella está enamorada de mí, pero no todo es eso… Hay cosas que se rompen porque se tienen que romper”. Además, dijo comprender que el italiano se haya hecho ilusiones ante la actitud de su novia: “Es normal que Fabio piense así”.