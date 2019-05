Después de su primer amago de querer abandonar ‘Supervivientes’, Toñi y Encarna Salazar han cumplido su palabra y han dicho adiós a su concurso en el reality. El pasado martes, las integrantes de las Azúcar Moreno, después de meditarlo y abandonar la playa, anunciaron que querían seguir viviendo la experiencia. Sin embargo, tan solo unos días después, han optado por tirar la toalla y mostrarse muy tajantes en su decisión. “Hemos tomado esta decisión en firme. No queríamos hacer esto”, señaló Toñi cuando Jordi González, durante ‘Supervivientes: Conexión Honduras’, conectó con ellas para hablar sobre su abandono. “Lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas. Nos hemos bloqueado”, añadió Encarna.

Telecinco

“Es una lucha constante con tu mente. Lo siento por la audiencia, pero si no puedes, no puedes”, explicó Toñi, quien asegura que ya no es que no tengan fuerzas para continuar, sino que han perdido la ilusión de querer seguir viviendo la experiencia. En ese momento, el presentador destacó que, pese a que han reiterado en infinidad de ocasiones que participaban por separado, hubiesen tomado a la vez la decisión de abandonar. “Nos sorprende que las dos a la vez decidáis que irreversiblemente dejáis el programa”, reflexionó.

El dúo de cantante explicó que, el sábado por la mañana, las dos se levantaron con el mismo sentimiento. “No abandono por el hambre, es un problema de mi cabeza, lucho con mi cuerpo. Me entran ataques de ansiedad”, indicó Toñi. Acto seguido, emitieron un vídeo en el que se recogía el momento en el que las hermanas de ‘Los Chunguitos’ tomaban la drástica decisión. “Los ataques de migrañas que me pegan son criminales”, se lamentaba Toñi al mismo tiempo que su hermana se quejaba de dolores en el brazo. Tras meditarlo, se levantaron para anunciar a Fabio y Omar que se marchaban de allí. “Me hubiera gustado aguantar, pero es que no puedo”, expuso Toñi.

Telecinco

Tras contestar afirmativamente a la pregunta de que la decisión era firme, las Azúcar Moreno pidieron perdón a la audiencia y la productora del programa. “Para estar ahí sentados y no hacer nada es absurdo seguir”, dijo Toñi. “No hacer un bueno concurso sería más frustrante… Sé que hay gente que le va a doler”, añadió su hermana. En el plató y tras despedirlas de manera cortante, Jordi se lamentó por lo sucedido: “La producción del programa se siente un poco decepcionada, es muy poco profesional”. Ahora bien, ¿enviarán a alguien para suplir sus ausencias? ¿Tal vez Julen, el despechado novio de Violeta? ¿O será Bárbara Rey?