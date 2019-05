Cuando un famoso entra e un reality, siempre conocemos una parte de ellos que, hasta el momento, estaba oculta en la intimidad de su casa, y eso es lo que le ha pasado a Isabel Pantoja, que tras despojarse de la imagen de divismo y soledad en Cantora, ha conseguido que el público conecte con ella y con sus defectos y virtudes. Es más, hasta ahora no nos imaginábamos siquiera que pudiera tener carencias y miedos, pero hasta eso ha quedado al descubierto en la isla... y es que Isabel ha sufrido un ataque de ansiedad que ha dejado al descubierto uno de sus miedos más irracionales.

Mediaset

Tras su cambio de emplazamiento a Playa Abandonada, atrás han quedado las comodidades y privilegios, y ahora no tiene ni una triste luz por las noches, que es lo que peor está llevando. ¿La razón? Su fobia a la oscuridad y la noche o 'nictofobia', que confirmaba su amiga Cristina Tárrega. "No puedo con la oscuridad, es a lo que más miedo le tengo. Yo siempre tengo que dejar una luz encendida. Me da ansiedad la oscuridad, me da ansiedad. No puedo con la oscuridad, eso me mata", confesaba la tonadillera entre lágrimas en incluso dificultad para respirar con normalidad.

¿El problema? Que al no tener luz, no puede ni ver si se le acerca algún bicho mientras duerme, que es lo que le ha ocurrido, y casi entra en pánico: "Se me suben los cangrejos por el cuerpo y no puedo. No sabía lo que eran y me ha dado un susto horroroso. Tengo miedo, miedo, miedo, miedo", relataba atacada de los nervios.

Mediaset

Al menos, su querido Colate ha entrado en acción al verla tan mal, y ha querido acompañarla y convencerla para volver a dormir... aunque no ha valido de nada, porque no conseguía pegar ojo hasta que aparecieron los primeros rayos de sol del amanecer...