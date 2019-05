El concurso de Violeta Mangriñán en Supervivientes está siendo una montaña rusa, y no exageramos. Después de entrar la mar de feliz y enamorada de Julen, su estancia en la isla fue un auténtico desastre casi desde el primer día: Dakota se la puso entre ceja y ceja mientras Fabio empezaba a hacerle tilín, hasta tal punto que no supo cómo gestionar esa nueva relación teniendo novio. A la vez, el malestar las náuseas y lo vómitos se convirtieron en su día a día, y llegó a ser evacuada para hacerle unas pruebas médicas que le hicieron volver a España: una prueba de embarazo había salido positiva. Con su vuelta a la península, llegaron buenas nuevas: no estaba embarazada, pero aún quedaba encauzar todo lo demás...

Su vuelta al concurso no ha sido precisamente entre aplausos y vítores, y nada más aterrizar se ha tenido que enfrentar a Julen, que al empezar a hablar con ella durante la emisión del tercer 'Conexión Honduras', llegaba con la escopeta cargada de reproches: "Estoy bastante mal, Violeta. Yo me he dejado la cara por nuestra relación. No estoy aquí en tu contra ni voy a crear una guerra contigo. Me he preocupado por tu hermana, por tus padres... lo he hecho porque me ha salido y porque estaba endeuda con ellos, porque me han tratado genial. Te voy a querer siempre, y lo que quiero es que me aclares...", empezaba diciendo.

El tono de la conversación empezó a subir rápidamente porque él afirmaba que había jugado a dos bandas y ella se justificaba diciendo que si eso le había pasado era porque no estaba enamorada del todo, algo que terminó de romperle el corazón al que todavía era su novio: "Yo, a diferencia de ti, sí te he echado de menos. Yo no estoy en una isla desierta como tú, pero estoy en mi puta casa solo llorando todos los días, casi sin comer, y si he comido ha sido alguna porquería. Lo único que he querido es estar contigo, y así me lo pagas. Me han llegado a decir que lo nuestro era un pacto. ¿Sabes lo que me ha dolido? He sacado la cara por los dos, por nuestra relación, y ahora te vas y dices que te has enamorado de un pibe que lo único que quiere es utilizarte. Me has roto el corazón otra vez. Tres veces llevas ya".

Violeta, entre llantos, gritaba para hacerse oír entre los aplausos del plató, pero ello no le hizo tener más razón: "Pero bueno, ¿qué vas diciendo tú de mí? ¿Qué culpa tengo yo de que digan que lo nuestro es un pacto? ¿He matado yo a alguien? Para mí volver contigo fue precipitado, porque si yo hubiera estado enamorada desde el principio no me habría pasado esto. ¿Qué quieres que le haga? ¿Qué te he hecho, estar enamorada y pillarme de otro tío? ¿De qué vas? ¿De qué me quieres dejar a mí?", preguntaba la ex tronista a la desesperada, y la respuesta de Julen fue contundente: "Nadie te está dejando de nada. Será cómo te estás dejando tú...".

A estas alturas, la ruptura era inminente, y así ocurrió empezando ella: "Te deseo lo mejor, tío. Que seas feliz. ¿Qué pasa, que yo mando en lo que me pasa en el corazón? Pues me ha pasado esto como te podía haber pasado a ti, y me lo hubiera tenido que comer. Llevo días pidiéndole al programa que me dejaran hablar contigo para explicarte lo que me ha pasado. No mando en mis putos sentimientos. Si tú me quieres dejar como una bruja delante de toda España, pues lo acepto, pero esto es lo que me ha pasado. No te he querido hacer daño nunca, porque te quiero, y si volvimos fue porque los dos quisimos".

Julen, por su parte, también fue tajante para dar por terminada la relación: "Yo también te quiero, pero todo tiene un límite. Si me querías pedir perdón, estas no son las formas. Te dije que yo te iba a querer toda mi vida, y si volví contigo es porque quería estar contigo. Conocerte no sé si ha sido del todo bonito, pero con lo que me quedo es con que siempre vas a estar en mi corazón. No pasa nada tía, no tenemos por qué estar juntos. No lo forcemos más. Las cosas se acaban, aunque me duela".