Pese a que hayan decidido abandonar el reality, Toñi y Encarna Salazar comenzaron con muy buen pie su andadura junto a su nuevo equipo. Las integrantes de las Azúcar Moreno, después de la gala del pasado jueves, dejaron atrás sus continuas disputas con Carlos Lozano para convivir en una nueva ubicación junto a Omar Montes, Mahi Masegosa y Fabio Colloricchio. Sus nuevos compañeros las recibieron con los brazos abiertos, prometiéndoles que no iban a pasar por el ‘calvario’ que vivieron con el presentador. “Esto no va a ser como allí, que estabais todo el día enfadadas, aquí vais a tener gloria”, les indicó Montes. Tal vez por este grado de confianza, en sus primeras horas de convivencias en la ‘Playa de los Piratas’, se animaron a hablar del tonteo entre Isabel Pantoja y Colate Vallejo-Nágera.

“Ella está muy contenta con Colate. Yo veo ahí un roneo muy grande”, explicó Toñi durante una conversación nocturna. “Pero calla, que no lo disimula. Isabel se alegró mucho cuando Colate aceptó dormir con ella”, continuó diciendo. “Es que Colate es un ‘séneca’, es un fiera. Lo intentó primero con vosotras y como vio que no esto…”, apuntó Omar, lo que hizo que Toñi se viniera arriba y comentara que el ex de Paulina Rubio por la que verdaderamente está interesado es por su hermana. “Yo te digo una cosa, está más para acá que para allá”, dijo señalando a su hermana mayor. “Lo que pasa es que ella no le hace caso”, añadió Omar. “Ya en el hotel yo veía un poquito…”, confesó Fabio.

“Cuando Isabel se entere que la que le gusta es Encarna va a flipar”, dijo Toñi. Encarna, visiblemente molesta, le pidió a su hermana que se callara al ver que todo estaba siendo grabado. “No digas eso, tía… A mí no me ha dicho nada”, comentó, negando que el empresario la hubiese invitado a su casa en Miami. Acto seguido, Toñi aseguró que estaba convencida de que cuando Colate llegase a España se pondría en contacto con su hermana. La conversación terminó cuando la matriarca del clan Pantoja, tal vez porque le estuviesen pitando los oídos, las animó desde su playa a unirse a cantar con ella… ¿Escucharía Isabel algo de lo que estaban hablando?

En el plató de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’, los colaboradores opinaron que al hermano de Samantha Vallejo-Nágera no le gusta ninguna de las dos. “Encarna es monísima, lo que pasa es que habla más bien poco. Tiene más arte Isabel Pantoja, aunque no sea de mis favoritas”, expuso Nagore. “No creo que le guste ni la una ni la otra, la que le gusta a Colate es Lidia Santos, es más de su estilo”, comentó María Jesús Ruiz.

En ese momento, Lydia Lozano tomó la palabra para recordar que Colate le tiró los trastos a Gloria Camila a su paso por ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’. “No veo que le tire los tejos igual que a mí. Cuando yo veo a Isabel tan contenta por estar con Colate él tiene cara de embrague, como que no le hace mucha gracia. Se ha metido en un bamboleo del que no sabe salir”, sentenció la hija de José Ortega Cano.