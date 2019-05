Carlos Lozano se ha sincerado sobre su relación con Miriam Saavedra, acusando a la peruana de ser la causante de su comportamiento “imprevisible”. Durante una conversación con Oto Vans y Chelo García Cortés, en la que hablaban sobre aquellas cosas que pueden hacer deteriorar una pareja, el presentador confesó que lo que peor lleva es la infidelidad y la traición. “Yo sé lo que es porque he sido muy infiel, pero esta vez no lo he sido”, señaló. “A ti te han pagado con la misma moneda”, replicó la periodista. “Puede ser. Hubo muchas personas por medio, mucha maraña de gente hablando y opinando…”, recordó Lozano.

“Eso me ha hecho mucho daño y, quizás, es lo que me ha vuelto más violento y reacio”, reflexionó Carlos. Aunque asegura que ya no hay nada entre los dos, reconoce que todavía no se ha recuperado de la dolorosa ruptura. “Eso tarda en curarse”, indicó. Además, confiesa que en ocasiones puntuales todavía se sigue acordando de Miriam: “De vez en cuando, cuando la nombran, me acuerdo. Aun así, yo estoy aquí a otra bola”.

En el plató de ‘Supervivientes: Conexión Honduras, tras ver las imágenes, la ganadora de ‘GH VIP 6’ se mostró dolida por lo que acababa de escuchar. “Que haga referencia a sus cambios de actitudes como culpándome a mí, me parece que está muy feo. Yo soy lo suficientemente madura como para hacerme responsable de mis actos, yo jamás le echaría la culpa a nadie”, comenzó diciendo.

“Yo no le he hecho daño. Él siempre hace referencia a un daño, pero no sé a qué se refiere. Creo que el daño que nos hemos hecho es mutuo”, puntualizó. Pese a que Carlos habla de una supuesta infidelidad, Miriam lo niega todo. “Él está convencido de que sí, pero no es así. Quizás el problema es que jamás nos hemos sentado a hablar”, dijo la peruana. Sobre el motivo de que todavía no lo hayan hablado, Saavedra lo achaca a que a su salida de ‘GH’ todo fue muy “brusco”. “Ellos no se ven porque, cada vez que lo hacen, terminan donde no quieren terminar, en la cama”, apuntó Lydia Lozano. Sin embargo, entre risas, Miriam recordó que la última vez que se vieron, justo el día que salió del reality, no tuvieron relaciones sexuales. “Él pasó la noche allí con mi madre, no conmigo, esperándome”, sentenció.