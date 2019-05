Sabemos que la convivencia con gente que no te cae bien no debe de ser nada fácil, pero pasar 24 horas durante 7 días a la semana sin otra cosa que hacer más que pescar o ir a por leña, como en Supervivientes, tiene que desesperar a cualquiera, y los roces, antes o después, se dan, ya sea por alguna tontería que no cae bien o directamente por aburrimiento. ¿Los últimos en liarla parda? Nada menos que Isabel Pantoja y su ex yerno, Omar Montes, que se han enganchado de tal manera que el de Pan Bendito ha conseguido sacar el lado más chungo y bajuno de la diva de la canción, como él la llamó...

Todos tenemos presente que Omar no se calla nada a la hora de hablar, pero cuando Isabel Pantoja fue a por él, realmente metió la pata hasta el fondo, porque él hablaba con Aneth de algo totalmente diferente a lo que ella le acusó: "Tú no eres claro. Te pido, por favor, que no nombres a (mi hija) Isabel", dijo la tonadillera. Omar se quedó a cuadros porque no sabía a qué venía aquello, y aunque intentó defenderse, ella siguió en sus trece: "Has hablado de la hija de la Pantoja, ya no vas a hablar más. ¿Qué fácil es, no?".

"Te camelo, te camelo...", se burló ella, y añadió: "¿Tú quién eres? ¿Daddy Yankee... o Juan Magán? Que no te va mal desde que estuviste con mi hija, que tú eras el guardaespaldas de mi hijo, nada más". "Es que no todos podemos ser divas de la canción como tú, Isabel. Y a tu hija tampoco le va nada mal, porque fue tu hija la que me escribió... no sé por qué me estás dando la vida mártir, con lo que yo te quiero", apuntó Omar. "¡Por ahí no vayas, Omar! La que no te quiere a ti soy yo. Acuérdate de Granada", replicó la tonadillera calentita, refiriéndose al feo episodio en el que Omar tuvo un encontronazo con Isa en el que tuvo que intervenir la Policía... ¡Qué feo y tenso se puso todo!