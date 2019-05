Tras la espantada de Kiko Rivera, Isa Pantoja es la encargada de defender a su madre en el plató de ‘Supervivientes 2019’. Una tarea de la que el pasado domingo se ausentó debido a un supuesto pinchazo en la carretera. Pese a que Jordi González lo anunció así (con cierto tono irónico, todo hay que decirlo), transmitiendo la versión oficial de la hija de Isabel Pantoja, los colaboradores tenían vía libre para decir lo que pensaban... Así pues, muchos de ellos comenzaron a reírse y a indicar que lo más seguro es que la ‘Feria’ sería la verdadera causante de su ausencia. ¿Creéis que Chabelita sería capaz de dejar tirada a su madre por tomarse un rebujito más en las casetas? ¿Tanto se le fue la situación de las manos?

Gtres

Cansada de las especulaciones y de los ataques que ha recibido a través de las redes sociales, en los que algunos la acusan de ser mala hija, Isa ha dado la cara para recordar que ella no tiene por qué estar siempre en plató, más si, al igual que pasa con el resto de compañeros, su madre no está nominada. “Quedarme en carretera un domingo durante horas no me hace gracia. Pero luego queréis que hable y comente. Pues yo también voy a ironizar”, comienza diciendo la ‘influencer’ en Twitter.

“Y otra cosa, ¡no tenemos que estar siempre! Parece responsabilidad solo mía el defender a mi madre. Los colaboradores tienen que opinar lo que quieran independientemente de cómo se lleven conmigo”, recuerda la joven. “Tuve un percance en carretera que no es una tontería, pero tampoco estaba enferma, con lo cual no llegaba a la gala y como si quiero subirme a un tobogán”, sentencia. Acto seguido, Isa da las gracias de antemano por la comprensión y anuncia que se dispone a ver el último capítulo de ‘Juego de tronos’, con la promesa de que volverá para comentarlo... ¡Chica, no hagas spoilers!

Gtres

Independientemente de los motivos que hicieron que no estuviera en plató, lo cierto es que la hija de la cantante se lo pasó estupendamente en la Feria de Abril. Desde la capital hispalense, la joven hizo gala del amor que siente por su novio Asraf, con el que acudió el pasado 8 de mayo a La Maestranza de Sevilla para disfrutar de las faenas de Cayetano Rivera, Julián López 'El Juli' y Ventura Rodríguez. Allí coincidió con su hermano Kiko e Irene Rosales, pero parece que hicieron todo lo posible por evitarse y ni se dirigieron la palabra. A ver si vuelve Isabel y pone orden entre sus vástagos…