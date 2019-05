A Violeta Mangriñán se le ha complicado el concurso de Supervivientes hasta niveles insospechados. Es normal que el cuerpo responda con malestar o hasta náuseas por no poder comer durante días, pero lo de Violeta ha ido más allá: vómitos, mareos... la organización decidió evacuarla y, contra todo pronóstico, tuvo que volver a España porque le había dado positivo un test de embarazo. Finalmente, resultó ser un falso positivo y no fue a mayores, pero ella ahora ha querido hablar de cómo se tomó la noticia y de lo que realmente le ocurre: "Me dijeron que estaba embarazada y me quise morir, peor lo descarté porque estando en la isla me bajó la regla", confesaba recordando el mal rato que pasó, y es que la noticia no podía llegar en peor momento.



Ahora, sin embargo, hemos podido saber gracias a ella misma cual es el problema de salud que le atañe una vez descartado el embarazo, y no es otro que problemas de vesícula: "Vine a Honduras con unos problemas de vesícula que se han incrementado en estos días: he pasado de tener como arenilla a 4 piedras de unos 4 milímetros cada una. Eso provocó el malestar que he tenido en la isla, porque me dio un cólico vesicular. Cierto es que los días posteriores, cuando estaba tan mal, no comí lo que tocaba ni bebí lo que me tocaba, pero es que no podía ni moverme. Me mareaba. Era un infierno, aunque si me hubiera hidratado más no habría sido tan severa", cuenta en MTMad, "pero soy una tía fuerte y luchadora, y todo lo que esté en mi mano lo haré".

Eso sí, a pesar de todo, asegura estar "siguiendo las normas estrictas que me ha puesto el doctor en cuanto a medicación y dieta", y no ha dejado de comer lo que los demás compañeros: "o sea, una porción de arroz hervido, igual que el resto de concursantes".

Las vicisitudes, sin embargo, no se acaban para Violeta: "Los problemas de la vesícula van a seguir, pero seguiré las pautas y comiendo todo lo que pueda y tomándome la medicación... prometo a todo el mundo que voy a cumplirlo todo".

"Si la vesícula sigue empeorando me voy a tener que marchar y no va a haber marcha atrás", añadía con pesadumbre, y es que no son unos simples cálculos: "Tengo la vesícula de una señora de 65 años y es posible que cuando acabe todo esto me la tengan que quitar, aunque el objetivo ahora es que la vesícula se fortalezca, porque después del cólico se ha resentido muchísimo". ¡Pobre! Esperemos que se recupere pronto y pueda alargar todo lo que pueda la operación. ¡Ánimo!