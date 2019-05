Tras cortar en directo con Julen y enzarzarse en una monumental bronca con él, Violeta está volcando todas sus energías en su relación con Fabio. La primera parejita de ‘Supervivientes’ ya no se anda por las ramas y ha ido un paso más allá, colmándose continuamente de besos y caricias. “Esta noche va a subir mucho la temperatura, os lo advierto”, aseguraba Carlos Sobera nada más empezar el último ‘Tierra de nadie’… ¡Y la verdad que la cosa no defraudó! “Me dieron la oportunidad de volver y he vuelto por ti”, le decía la extronista al italiano en presencia también de Omar Montes.

Telecinco

La joven les contó a sus dos compañeros cómo había sido su discusión con su ex y todas las preguntas que le hicieron acerca de su tonteo con Fabio. “Me han preguntado que si creía que ha sido un flechazo y he dicho que sí”, le confesó a su nuevo interés amoroso. “Ha sido una movida. Julen me ha llamado injusta y se ha puesto a llorar… He vuelto por estar contigo, única y exclusivamente por ti”. Omar, al ver que tal vez sobraba un poquito, les propuso que se dieran un beso, algo a lo que Violeta se negó ya que cree que todavía es demasiado pronto. “Acabo de dejarlo con mi ex y he de decir que quiero estar con este chico”, reconoció.

Después de que el ex de Chabelita se marchara, la pareja se quedó a solas y pasaron a hacerse confidencias. “No sabes lo triste que he estado sin ti… Te escribí un mensaje relindo en la arena diciendo que te quiero”, desveló el italiano de orígenes argentinos. Sin embargo, la sombra de la reciente ruptura sobrevuela todavía a la incipiente relación. “Entiendo que esté mal, pero no tiene derecho a decir que he sido mala. Él también me ha hecho mucho daño en el pasado”, comentó la valenciana sobre su discusión con Julen. “Estas cosas no se planean”.

Telecinco

El tonteo entre los dos no quedó ahí y, tras el regreso de Violeta al reality, disfrutaron de su primera noche juntos muy cerquita el uno del otro. “Estoy segura que mis amigos y mi familia estaban deseando que dijera esto… Yo me he dado cuenta aquí que ya no le quería”, le comentó Violeta a Fabio durante un momento de intimidad en la playa. “Pienso que el destino me ha puesto aquí contigo, quería que te conociese”. El romanticismo se acrecentó cuando, al otro lado de la valla, apareció Isabel Pantoja y les propuso cantarles una canción para amenizar su velada romántica, arrancándose a cantar una versión modificada para la ocasión de ‘Así fue’. Antes de irse a dormir juntos, pasaron largo tiempo entre besitos y caricias. “¡Jo, qué ganas tenía de verte cari!... Me has buscado la ruina”, reflexionó Violeta. “Te quiero”, sentenció Fabio.