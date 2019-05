A Jonathan Piqueras, el actual pirata olvidado de ‘Supervivientes 2019’, le está pasando prácticamente de todo. Después de sufrir las burlas de la gran mayoría de sus compañeros de equipo, quienes lo trataban con cierta condescendencia, la audiencia decidió expulsarle. En la soledad del Palafito y a la espera de conocer su futuro, como es lógico, el joven no lo está pasando especialmente bien, teniendo que tomar la organización del programa la decisión de dejarle dormir con uno de los equipos después de que le diera una pequeña lipotimia. Si esto no os parece suficiente calvario, ¡su novia le ha dejado a través de las redes sociales! Eso sí, menos mal que de esto no se ha enterado, al menos, de momento…

Telecinco

“Hay una cosa que a lo mejor no sepáis porque es una noticia de última hora. Es un poquito la gota de agua que viene a rebosar el vaso. Parece ser que la novia de Jonathan, Shiomara, ha puesto en una red social que rompe con él”, anunció Carlos Sobera en el último ‘Tierra de nadie’. A su vez, recordó que el pasado domingo la joven se prestó a entrar en directo para darle ánimos al hijo de Cristina Pujol, la ex de Kiko Matamoros. ¿Qué habría podido pasar?

“Por lo que ha publicado, todo parece ser que es por problemas con la familia de Jonathan”, explicó el presentador. Al conocer la noticia, todos los colaboradores se mostraron muy sorprendidos. “En su relación con Jonathan no tiene que influirle lo que pase en la familia”, opinó Bárbara Rey. “La familia influye muchísimo”, replicó Hugo Paz. “Nos hemos acostumbrado a lanzar comunicados... A ver, novia de Jonathan, si le quieres un poquito, piensa en su concurso”, apuntó Isabel Rábago.

Acto seguido, Sobera dijo que Shiomara se había puesto en contacto con el programa para dar su versión de los hechos. “Reconoce que ha tenido muchos problemas con la familia y que ha puesto una nota en Instagram, pero que ha sido fruto de un calentón. Ahora afirma que le quiere mucho y que no lo va a dejar… ¡Crisis superada!”, expuso el presentador. “Se han separado y se han reconciliado y él no se ha enterado de nada. ¡No me digan que eso no es maravilloso!”, bromeó.

Telecinco

Por si esta explicación no fuera suficiente, la ¿novia? de Jonathan entró en directo para intentar explicarse. “No lo he dejado nunca, ha sido un malentendido. En parte es por problemas con la familia. Tengo entendido que su familia no quería que se supiese que su hijo tenía novia. No tengo ni idea de porqué. Eso es lo que me ha producido el calentón, pero en ningún momento he querido finalizar la relación”, señaló. Además, puntualizó que en ningún momento había especificado con quién de la familia estaba teniendo problemas… ¿Tendrá Ulises, el padre de Jonathan, algo que decir sobre esto?”.