Que la productora de ‘Supervivientes’ y por extensión Telecinco estén mosqueados con las Azúcar Moreno es más que comprensible. Sin embargo, nadie se esperaba el linchamiento público al que las someterían a su vuelta de Honduras. El pasado domingo, Toñi y Encarna Salazar decidieron abandonar el reality de supervivencia, reconociendo que no es que no pudieran, sino que no querían seguir. Durante la última gala, las cantantes acudieron al plató y fueron duramente reprendidas por Jorge Javier Vázquez. “El domingo se produjo el abandono de las Azúcar Moreno de una manera absolutamente injustificada y poco profesional, las hermanas Salazar nos han dejado tirados al programa y a Mediaset España. Vamos a recibirlas en silencio, por supuesto”, anunció el presentador, dejando constancia que la charla no iba a ser precisamente agradable.

Telecinco

“Estamos bien jodidas. Tú dices que es injustificable, pero para nosotros no es así, preferimos hacer esto, a hacer un mal concurso. Fuimos con toda la ilusión del mundo, pero la cabeza nos jugó una mala pasada”, dijo Toñi para defender su postura. “Estáis mintiendo y por delicadeza no vamos a contar los entresijos contractuales porque, si lo contásemos, vuestra imagen quedaría todavía peor de lo que ha quedado. El silencio te favorece”, le espetó Jorge Javier.

Acto seguido, el catalán se dispuso a leer un comunicado: “Tengo que deciros que habéis sido una gran decepción personal y para mucha gente que había apoyado vuestra participación en ‘Supervivientes 2019’. Vuestro abandono premeditado, superficial y poco profesional ha hecho que dicha decepción sea todavía más grave, teniendo en cuenta el daño que estáis haciendo al programa con vuestra decisión. Habéis demostrado una gran falta de respeto hacia el trabajo de muchas personas, tanto de la productora como de Mediaset. Tengo que deciros que ya no sois personas gratas en Mediaset y creo que tardaréis muchísimo tiempo en volver a pisar un plató de esta casa”.

Telecinco

Dejando atrás los papeles, Jorge Javier expuso sin medias tintas su opinión personal. “No quiero enzarzarme en ninguna disputa, aunque intenten justificarse, están mintiendo, estaba todo preparado”, dijo mirando a cámara y sin dejar que ellas se explicaran. “Lo que han hecho a la hora de romper el contrato, a mí, cuando me lo han contado, ha hecho que se me caigan los palos del sombrajo. Jamás pensé que alguien pudiera utilizar esas tretas para abandonar un concurso. Es muy ruin y muy mezquino lo que habéis hecho, menos mal que contáis con la elegancia de la productora… Si se diera a conocer lo que ha sucedido en realidad, creo que no volvíais a pisar ni un plató ni un escenario”.

Aunque Encarna tomó la palabra para decir que estaba exagerando un poco, Jorge Javier siguió a lo suyo. “Llevo 20 años de profesión y jamás me había encontrado con algo así… Me parece que sois unas liantas, unas liantas profesionales. Lo que habéis hecho exige mucha dedicación, lleváis muchos años dedicadas al ‘liantismo’”, comentó. Cuando Toñi le preguntó si él nunca se había equivocado en la vida, Jorge contestó: “Yo lo que no hago es tangar… Lo de la Pantoja os vino de puta madre para largaros. No queríais ir al concurso. Tan solo queríais coger la pasta que teníais previamente pactada”.

Telecinco

“Aquí las únicas perjudicadas somos nosotras”, se lamentó la pequeña de las hermanas Salazar. “Toñi, no me hagas hablar… Lo que habéis cometido es una falta muy grave y tened cuidado con lo que vais a hacer profesionalmente a partir de ahora. Me habéis demostrado que no vais de frente. A partir de este momento, Mediaset y la productora solo tendrá contacto con vosotras para resolver temas legales”, replicó Jorge Javier. Aunque las cantantes intentaron hablar, el presentador volvió a repetir que estaban mintiendo y las echó del plató.